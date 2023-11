Papá de Jenni Rivera reveló que la cantante habría recibido una advertencia antes de morir

Han pasado más de 10 años desde la muerte de Jenni Rivera, quien perdió la vida en un accidente de avión tras haberse presentado en la Arena Monterrey, en Nuevo León el 9 de diciembre del 2012.

Tras el lamentable fallecimiento, varias personas han revelado que la Diva de la banda llegó a recibir varias amenazas de muerte. Incluso la propia Jenni reveló en una entrevista con Pepe Garza que el FBI le había advertido que querían atentar contra su vida.

Ahora, Pedro Rivera, contó en una entrevista con Pati Chapoy para el programa Ventaneando, que le recomendó a su hija retirarse de los escenarios, luego de que ella le contó que estaba siendo obligada a presentarse en un lugar sin recibir ningún pago.

“Ella en una ocasión me platicó que iba a hacer un evento en tal parte. Entonces dice: ‘Lo que pasa es que no voy a ganar nada porque las personas que me llevan ahí dicen que no me van a pagar y tengo que ir’. Entonces quiere decir que a ella me imagino (que sí la amenazaron)”, detalló.

El patriarca de la dinastía Rivera habló frente a las cámaras. / Instagram

Recordemos que en el 2012, Jenni Rivera se encontraba en el mejor momento de su carrera. Sin embargo, corría gran peligro, por lo que su padre don Pedro le pidió a su hija alejarse de los escenarios y cuidar su integridad. A pesar de la recomendación de su padre, la cantante se negó y esto lo atribuye a que estaba teniendo gran éxito haciendo lo que más le gustaba.

“Yo le digo: Hija, ¿Por qué? Si ya llegaste a donde quisiste, por qué ya no nada más haces poquitos eventos, ya ganas bastante dinero, ya retírate. Entonces ya había siempre el gusanillo de hacer lo que te gusta, ya no lo detiene a uno”, comentó.

Jenni Rivera falleció el pasado 8 de diciembre de 2012, en un accidente aereonáutico. / Instagram: @jennirivera / @chiquisriveraonline

Finalmente, don Pedro recordó cómo se enteró del deceso de su hija y reconoció que al principio creyó que se trataba de una broma de muy mal gusto e incluso volvió acostarse tras recibir la primera llamada.

“Para mí fue muy difícil, pero al principio lo tomé como una broma. Me llamaron como a las 4 de la mañana, no sé a qué hora pasó el accidente, el caso es que me llamaron, yo dije es una broma. Y me volví a quedar acostado. Luego al rato otra vez, otras llamadas, entonces ya me levanté yo y fui a la casa de Rosa Amelía, porque ya estábamos separados, y ya estaba ahí gentío toda la gente esperando la noticia”, concluyó.

¿Cómo perdió la vida Jenni Rivera?

Fue la madrugada del 9 de diciembre de 2012, tras un exitoso concierto en la Arena Monterrey, Jenni Rivera se trasladó al aeropuerto General Mariano Escobedo, para abordar un Learjet 35 con destino a la Ciudad de México. Debido a que la intérprete de Paloma negra debía estar en el programa en vivo de La voz México, en donde era coach junto a Beto Cuevas, Paulino Rubio y Miguel Bosé.

Pero pocos minutos después de haber despegado la aeronave, los radares del aeropuerto perdieron contacto con la tripulación. El avión se desplomó y se estrelló en la Sierra Madre Oriental, en el municipio de Iturbide, Nuevo León.

Según una investigación de la dirección general de aeronáutica civil mexicana el jet cayó en picada a unos 28, 000 mil pies de altura. Además, la investigación concluyó que el accidente fue una “pérdida de control de la aeronave por causas indeterminadas”.

Ese día no solo Jenni Rivera perdió la vida sino también su publirrelacionista Arturo Riera Ruiz, el abogado Mario Macías Pachercho, Jacob Yebale el maquillista, Jorge Armando Sánchez su estilista y los pilotos del avión Miguel Pérez Soto y Alessandro Torres Álvarez.