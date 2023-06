Pati Chapoy recuerda el noble gesto de Ricardo Rocha, que salvó su carrera

José Armando Rocha confirmó que su padre Ricardo Rocha perdió la vida a causa de un infarto fulminante.



El día de ayer, el periodista Ricardo Rocha falleció a los 76 años a causa de un infarto fulminante, la noticia fue anunciada por Joaquín López Doriga, quien lamento la muerte de su amigo y compadre.

La noticia fue lamentada por muchos colegas del medio, quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo a lo largo de su trayectoria en Televisa, una de estas personas fue nada más y nada menos que Pati Chapoy.

La comunicadora y titular de Ventaneando, aprovechó su programa para recordar al periodista y locutor de radio, quien aseguró fue muy generoso con ella y relató una emotiva anécdota con Ricardo Rocha.

Pati Chapoy recuerda el gesto de Ricardo Rocha, que le ayudó a salvar su carrera. / Instagram: @chapoypati

“Siempre voy agradecer la cercanía que en algún momento tuvo con Ricardo. Conmigo se portó especialmente muy generoso, cuando yo trabajo en Televisa, en alguna ocasión Emilio Azcárraga me suspendió por alguna tontería que debí haber hecho, mi jefe Humberto Navarro me dijo vete a tu casa hasta que se solucione todo”, comentó Pati Chapoy.

Pati recordó que se fue a su casa, donde estuvo un mes, sin sentir el apoyo de sus amigos y colegas, sin embargo, Ricardo Rocha reaccionó diferente y tuvo un gesto que la conductora aún recuerda.

“Me fui a mi casa y exactamente al mes de estar sin recibir la cercanía de las personas que yo conocía de forma muy íntima, recibí en mi casa un arreglo de flores y una carta que hasta la fecha guardo con cariño, que me decía esto también iba a pasar”, comentó Pati Chapoy.

El famoso periodista falleció a los 76 años. / Twitter: Ricardo Rocha

Añadió: “Eso me permitió sentirme segura, porque obviamente me apoyaba, me cuidaba, ese día me sentí lo suficientemente fuerte para llamar a Azcárraga y decirle lo quiero ver”.

Ese día Emilio Azcárraga Milmo la recibió y Pati Chapoy pidió la explicación de su suspensión, la cual el empresario y presidente de Televisa no recordaba, por lo que de inmediato pidió el regreso de la conductora a su espacio.

“El me dio la mano y las herramientas para que yo peleara por algo que no había hecho”, finalizó Pati Chapoy.