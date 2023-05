Pato Borghetti responde a las críticas de su polémico comentario en la entrevista con Halle Bailey en VLA

Varios internautas tacharon de ‘racista’ al conductor por su comentario ante las cámaras de Venga la Alegría.

Halle Bailey estuvo de visita en la Ciudad de México debido a que promocionó en varios medios de comunicación la película que protagoniza del live-action de Disney, La Sirenita la cual llegará a las salas el próximo 25 de mayo.

La entrevista de Venga la Alegría generó gran controversia en redes sociales por el supuesto comentario racista que realizó el conductor Patricio Borghetti.

“Esto no es una pregunta, es algo que te quiero compartir: nadie de los que estábamos en esa sala ayer estábamos viendo el color de tu piel; todos, incluida mi mujer y mis hijos, estábamos perdidos en tus ojos”, mencionó el presentador ante las cámaras del matutino.

A través de Twitter varios internautas criticaron a Pato por su declaración y muchos de ellos lo tacharon de racista.

El también esposo de Odalys Ramírez tras estos señalamientos le hizo frente y aclaró que en ningún momento su comentario fue como muchos internautas lo interpretaron.

“Me da lástima y un poco de vergüenza, que quieras transformar palabras de amor, en esto. Pensé que eras más inteligente. Le dije que estaba haciendo historia y cambiando el mundo para mejor. Ella lo recibió con agradecimiento y amor. Tú no pudiste y lo editaste”, escribió en su cuenta de Twitter.

Patricio Borghetti se defendió tras las fuertes críticas que recibió por su comentario / YouTube: Venga la Alegría / Instagram: @hallebailey

A pesar de que claro la situación muchos usuarios no aceptaron está respuesta y volvieron a arremeter en contra del actor: “¿entonces por qué mencionar lo del color de piel? Solo hubieras dicho “todos admiramos tus ojos’ y ya”, “Lo imperdonable no es la equivocación que salió desde tu ignorancia, sino el que creas que no hiciste nada malo”.