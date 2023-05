Paul Stanley fue internado de urgencia a causa de la fiesta y los excesos; ¡la vio cerca!

Al parecer, Paul Stanley tendría problemas para controlar la fiesta, por lo que sus amigos y novia están muy preocupados.

Nos enteramos por una fuente que, desafortunadamente, el domingo 16 de abril tuvieron que hospitalizar de emergencia al conductor Paul Stanley, de 37. Su novia Joely, de 34, con quien lleva más de seis años de relación y se comprometieron en 2021, tuvo que llevarlo en la noche, preocupada por la salud de su novio, quien llevaba varios días de fiesta y decidió bajársela con una sustancia, lo que le provocó un terrible susto.

De acuerdo con la fuente, tuvieron que aplicarle de inmediato suero y medicamento para estabilizarlo. Se quedó tres días y lo dieron de alta el miércoles 19, presentándose al programa Hoy, el jueves 20. Platicamos con una persona cercana, quien nos confirmó que fue el mismo Paul Stanley quien le avisó a la productora que le sería imposible regresar a la emisión el 17 de abril:

-¿Por qué Paul no regresó a Hoy el lunes 17 de abril, como todos sus compañeros que se fueron de vacaciones?

“Mira, la verdad este es un tema muy delicado; a mí me apena mucho por la situación que está pasando Paul, pero sus excesos ya están afectando su vida personal y profesional. Yo considero que debería ya pedir ayuda, pues no es fácil salir solo de esta terrible enfermedad”.

Nuestra fuente nos explicó que Paul Stanley no regresó a Hoy el pasado 17 de abril, como se tenía planeado, debido a su hospitalización. / Carpio, Hernández y Sánchez

-¿Qué sucedió?

“Pues al principio solo me había enterado de que había sido hospitalizado el domingo 16 de abril, cerca de la medianoche, pero fue todo lo que nos dijeron. Después supe que su prometida lo tuvo que llevar de emergencia por un tremendo cuadro de abstinencia. Joely estaba muy asustada, pues Paul llegó temblando, ansioso, con la boca chueca, pensaban que se moría... fue muy traumático, dicen”.

-¿Sabes exactamente qué le ocurrió?

“Bueno, Paul salió de vacaciones el uno de abril y se fue de viaje con su novia a Italia, la pasaron maravilloso, fue un gran viaje, pero todos sabemos que a Paul le encanta la fiesta y claro que en este viaje y teniendo días libres, pues le dio vuelo a la hilacha; el tema es poder detenerte, y él ya no lo puede hacer, ni controlar”.

Paul Stanley habría aprovechado sus vacaciones del programa Hoy para irse de fiesta varios días. / Carpio, Hernández y Sánchez

-¿Cuánto tiempo tenía de fiesta?

“Pues todas las vacaciones, pero cuando llegó a México se la siguió y a media noche del domingo 16, sabiendo que al otro día tenía que trabajar, se la quiso bajar con una sustancia, pero las consecuencias fueron terribles: colapsó, empezó con escalofríos, a temblar, y la boca se le empezó a ir de lado. Su novia pensó que le podría pasar algo grave, así que decidió llevarlo al hospital y pedir ayuda, estaba muy asustada”.

-¿En qué situación llegó exactamente?

“Muy agresivo y alterado, no quería estar hospitalizado, en dos ocasiones se arrancó los sueros que le pusieron para poder estabilizarlo y pasaron varias horas para que se pudiera quedar tranquilo, pues no dejaba de temblar y de apretar las manos, ya que dicen que estaba pasando por el síndrome de la abstinencia”.

Paul Stanley habría llegado muy agresivo al hospital, pues todo indicaba que estaba pasando por un síndrome de abstinencia. / Carpio, Hernández y Sánchez

-¿Cómo estaba su novia?

“Muy preocupada, realmente desesperada. Ella lo ama y ha estado siempre a su lado, pero ya no sabe cómo ayudarlo. Paul ya está cayendo muy a menudo en estas situaciones y mientras no acepte que tiene una enfermedad, no podrá salir adelante; es muy importante que él empiece a tomar en cuenta que esto podría afectarle mucho en su vida, tanto personal, como profesional”.

-¿Su novia está consciente de este gran problema que él tiene?

“Ella está bien consciente de todo lo que está viviendo Paul y sabe perfectamente que su novio está en una situación muy complicada, el que no lo quiere aceptar es él, y mientras no lo acepte, no va a poder salir de este infierno; todo su círculo de amistades lo ha visto y sabe de su problema, pero no se ha querido dejar ayudar, es una lucha constante, porque todos sabemos que esto es una muy terrible enfermedad”.

La novia de Paul Stanley fue quien lo llevó al hospital, pues estaba sumamente asustada por los síntomas que estaba mostrando. / Carpio, Hernández y Sánchez

-¿Sabes si se ha acercado a alguien para pedir ayuda?

“No, pensamos que estaba pasando por un momento de depresión o una crisis; entendemos que tiene mucho trabajo, pero eso no es una excusa para dejarse ir. Es un ejemplo de que a pesar de que son personalidades que trabajan en la televisión, que ganan bien, que tienen una vida a la vista de todos, según perfecta, podemos ver que no es así”.

-Pero es un chavo muy exitoso, ¿no?

“Sí, es muy trabajador... imagínate, está en el matutino Hoy, en Miembros al aire, en Cuéntamelo ya!, fin de semana; tiene sus restaurantes, y bueno, recuerdo que su propósito de este año era empezar con el ejercicio y lo estaba haciendo de maravilla, solo que se le atraviesa una fiesta y todo se va al Diablo; sería muy lamentable que lo afectara más en su vida profesional o de pareja, pues su novia es una buena mujer”.

Nuestra fuente sostuvo que Paul Stanley es un chavo sumamente trabajador, sin embargo, tiene problemas para controlar la fiesta. / YouTube: Miembros Al Aire

-¿Piensas que es algo más que los excesos?

“Sí, él tiene un cuadro de ansiedad y depresión, todo es un conjunto de cosas, y espero que esta experiencia lo lleve a tomar la decisión de buscar una ayuda por el bien de él”.

-Entonces, ¿él cambia mucho?

“Sí, quienes lo conocemos, se ve la otra cara de la moneda: en la televisión lo vemos de una manera, pero en su interior es totalmente lo contrario”.

Paul Stanley estaría lidiando con un cuadro severo de ansiedad y depresión. / Instagram: @paulstanleyd

-¿Y cuánto tiempo estuvo internado?

“Al inicio fue complicado que estuviera tranquilo y se quedara, pero ya cuando los medicamentos empezaron a hacerle efecto, se quedó más tranquilo. A él lo dieron de alta el miércoles 19 de abril, y ya el jueves fue al programa Hoy”.

-¿Cómo se presentó al programa?

“Llegó a trabajar el jueves y a cuadro se veía tranquilo, sin embargo, solo él sabía el infierno que había pasado en el hospital, pero como su trabajo es entretener, puso su mejor cara. Te repito, es una pena, porque es un buen chavo, pero los excesos destruyen; ojalá pida ayuda y pueda sanar. No sé si el tema de su papá ahora que volvió a salir, lo tiene estresado o triste. Sería muy lamentable que tuviera que pasar algo más para que él entre en razón y tomar cartas en el asunto, pues esto que le pasó, fue un gran susto”, finalizó.