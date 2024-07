Paulina Mercado habla de Maky, expareja de Juan Soler ¿Se llevan mal?

A finales de 2018, Juan Soler y Maky anunciaron su separación definitiva luego de estar casados por más de 15 años. Sin embargo, los actores mantienen una buena relación por el bien de sus dos hijas en común.

Además, ambos han declarado en varias ocasiones que su divorcio se dio en los mejores términos.

Juan Soler le agradeció a su expareja por el tiempo que estuvieron juntos, así como por la familia que le dio. / Archivo TVNotas

Actualmente, Juan Soler sostiene un sólido romance con Paulina Mercado. Recordemos que los conductores se enamoraron en el programa ‘Sale el sol’, pero en diciembre de 2022 ambos confirmaron su relación.

Cabe señalar que Paulina Mercado estuvo casada con Pablo Ojeda. Tuvieron dos hijos fruto de ese matrimonio. Poco se conoce sobre los hijos de la famosa actriz, quienes mantienen un perfil bajo alejado de la atención pública.

Juan Soler y Paulina Mercado se enamoraron en Sale el Sol / Instagram: @juansolervalls

Paulina Mercado confiesa si tiene una buena relación con Maky, ex de Juan Soler

Hace unos días, Paulina Mercado asistió al programa de YouTube de Anette Cuburu, llamado ‘Anetteando’, donde abordó varios aspectos de su vida personal y profesional.

Durante la conversación, Paulina recordó que, en medio de la atención mediática generada por la confirmación de su romance con Juan Soler, intentó hablar con Maky al respecto.

“Cuando empecé a salir con Juan, le dije: ‘Nada más quiero decirle a tu ex que vamos a salir. No le voy a pedir permiso, pero sí quiero avisarle’”. Paulina Mercado

Juan Soler captura de en vivo con Paulina Mercado en Instagram / Instagram: @juansolervalls

Mercado reveló la razón detrás de esta decisión: “Creo que entre mujeres siempre hay que cuidarnos. No era mi íntima amiga. La había conocido y me había caído muy bien, pero se me hace de mujeres decentes y de mujeres netas... Sí se lo quería decir, y Juan me dijo: ‘Espérate a que decidas salir conmigo solos, porque ahí era cuando seguíamos saliendo en grupo’”.

La conductora de ‘Sale el sol’ no dejó claro si en su momento habló con Maky respecto a la relación que mantiene con Juan Soler actualmente, pero Paulina sí dejó en claro que Maky es una maravillosa mujer.

Sobre su relación actual con Maky, Paulina comentó: “Si me quiere o no me quiere, habrá que preguntárselo a ella. A mí me cae muy bien. Se me hace una chava inteligente. Es muy buena mamá. Sus hijas son lo máximo, absolutamente. Son unas niñas muy lindas y yo creo que son como son los papás que tienen”.

Finalmente, Paulina destacó la importancia de respetar las relaciones pasadas: “Es gran mujer y vivió su tiempo con Juan. Hace muchísimo tiempo que se divorciaron, mucho más tiempo separados... Entonces no creo que me odie por estar con Juan. La verdad es que no. Yo no vine a romper nada y ni lo haría. Ya había pasado otras personas. Juan ya había tenido otra novia y demás, y ni lo haría. No soy así y creo que entre mujeres hay que cuidarnos”.

