Paulina Mercado no está molesta con Juan Soler por comentario a Mónica Noguera y él responde a las críticas



Hace unos días Juan Soler fue muy criticado en redes sociales al hacer un comentario sobre las piernas de Mónica Noguera, el cual fue tachado de incómodo por diversos internautas, que criticaron a Soler.

El conductor se despidió ayer del programa ‘Sale el Sol’, envuelto en la controversia, sin embargo, Paulina Mercado y Juan Soler realizaron un live en conjunto, donde rompieron el silencio ante las criticas que ha generado este comentario.

Una seguidora cuestionó a Paulina si el comentario de Juan a Mónica Noguera había sido actuado y cómo le hacía para afrontarlo.

Juan Soler y Paulina Mercado se enamoraron en ‘Sale el Sol’ / Instagram: @juansolervalls

“No es tema para mí, porque sé desde donde lo hace, sé cómo actúa, conozco al hombre con el que estoy”, expresó Paulina Mercado, mientras que Juan Soler expresó: “Sé está perdiendo el humor qué barbaridad”.

Durante el live, ambos hablaron sobre los celos y las inseguridades en pareja, Paulina Mercado destacó que Juan Soler jamás ha hecho algo que la haya sentir incomoda, pues considera que es un caballero.

“No soy celosa porque estoy con un hombre que me da toda la seguridad del mundo (…) lo que quiero decirles que Juan Soler nunca ha hecho algo para que yo me sienta inquieta, siempre me da el lugar, al lugar donde llegas me presentas como tu mujer, nunca te he visto faltarle el respeto a una mujer, Juan es un caballero, muy respetuoso”, comentó en el live.

Juan Soler cree que en su época el comentario a Mónica Noguera se consideraría un elogio

El actor considera hizo un comentario “rústico”, sin embargo, aseguró que jamás fue con la intención de faltarle el respeto a Mónica Noguera, a quien conoce desde hace 30 años.

Juan Soler aclaró que jamás quiso faltarle el respeto a Mónica Noguera. / Facebook: Sale el Sol

“La cosa es así, soy una persona que vengo de otra época, nací en el 66, tengo otra formación, de decir las cosas de forma muy rústica, sin tapujos ni prejuicios, lo digo como argentino, aquí mi amada Paulina le dice qué hermosas piernas tienes a lo que yo dije un comentario que en mi época hubiera sido un piropo increíble porque habla de la hermosura de la mujer, fue rústico, pero no fue con la intención de faltar al respeto”, comentó.

“Me niego a reconocer que le falté el respeto, fue un chiste que lamentablemente, la gente tiene la piel muy delgada, yo creo que la gente que me insulta, en una palabra, terapia”, finalizó Juan Soler.