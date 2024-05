Peso Pluma revela si está listo para darle una nueva oportunidad al amor ¿Será con Anitta?

Hassan Emilio Kabande Laija, artisticamente conocido como Peso Pluma, ha desatado diversos rumores de un romance con la brasileña Anitta, con quien se le ha visto muy cercano en sus últimas presentaciones.

Recordemos que el cantante apareció de sorpresa y muy cariñoso en plena presentación de la brasileña y le dio un pastel como parte de su cumpleaños.

Anitta y Peso Pluma juntos en concierto. Festejan el cumpleaños de la cantante.

Además, ambos artistas fueron captados en una discoteca bailando y demostrándole todo su afecto.

Tras estas especulaciones, Anitta no negó ni confirmó que exista una relación, simplemente expresó un “nosotros nos amamos”, tras ser cuestionada sobre un romance con Doble P.

Anitta y Peso Pluma en Las Vegas / Instagram

Sin embargo, reconoció que Peso Pluma es una persona sumamente cariñosa.

“La gente no conoce realmente quién es él. Puede parecer serio en televisión y entrevistas, pero es una persona extremadamente amable, cariñosa y siempre sonriente” Anitta

Peso Pluma revela si se dará una nueva oportunidad en el amor

Ahora, el cantante de corridos tumbados reveló si ya está preparado para volver a darse una oportunidad en el amor, luego de su polémica ruptura con Nicki Nicole.

A través de una entrevista en la estación de radio La Mejor FM, Hassan habló un poco respecto a su vida amorosa tras ser cuestionado sobre cómo le gustan las mujeres.

Peso Pluma / Twitter: @ElPesoPluma

Peso Pluma dejó claro que le gustan todas las damas. No obstante, comentó que no estaría listo para tener una relación sentimental. Por esta razón, el locutor pidió a todas sus fans e interesadas en el cantante que no se acercaran a él.

Sin embargo, paró en seco al locutor y pidió todo lo contrario, pero con la condición de que sus pretendientas “no se enamoren”.

Peso Pluma / Instagram: @pesopluma

“No, no, no, sí que se acerquen (las mujeres), pero nomás no se enamoren”. Peso Pluma

Con lo anterior, el intérprete de Ella baila sola habría dejado claro que no estaría buscando una relación seria. Además, no mencionó nada sobre las especulaciones de un romance con Anitta, ni de lo que sucedió con Nicki Nicole.