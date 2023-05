Posponen veredicto de Héctor ‘N’: esta es la nueva fecha

El actor Héctor ‘N’ fue detenido el 15 de junio de 2021; está por cumplir dos años en prisión.

El pasado 11 de mayo, Héctor ‘N’ fue absuelto por siete cargos y declarado inocente de abuso sexual contra su hija Alexa Hoffman, sin embargo, permanecerá en prisión pues según el equipo legal de la joven, será juzgado por corrupción de menores.

Cargo por el cual Héctor ‘N’ esperaba su audiencia para el próximo 18 de mayo, donde se dará a conocer el veredicto final, mientras continuará en prisión preventiva desde el Reclusorio Oriente.

Sin embargo, Alexa Hoffman dio a conocer en su Instagram, que la audiencia nuevamente fue pospuesta ahora para el 26 de mayo.

Alexa Parra en víspera del veredicto final con Héctor ‘N’ decidió lanzar un documental contando la versión de su verdad / Instagram: @alexaa.hoffman @hectorparrag

Alexa Hoffman se molesta por que volvieron aplazar la audiencia

La hija de Ginny Hoffman hizo visible su molestia en una historia de Instagram,

“Le pido a la fiscal @ernestinagodoyr que por favor dejen de aplazar las audiencias de mi caso. No sé porque lo hacen. No es justo que le permitan a la ministerio público posponer una y otra vez. ¿Qué se gana con esto? Además de no avisar nunca a la víctima ¿Ahora hasta el 26? Por favor ¡Ayuda!”, escribió Alexa.

La hija de Ginny Hoffman hizo visible su molestia en una historia de Instagram, / Instagram: @alexaahoffman

Fue a finales de 2020 cuando Alexa levantó una denuncia en contra de su padre, Héctor ‘N’, por presunto abuso sexual que ocurrido cuando era menor de edad.

Olivia Rubio, abogada de Alexa Hoffman, aseguró que Héctor N estará, por lo menos, 10 años en prisión. / Instagram: @alexaa.hoffman

Tras meses de investigaciones, el actor fue detenido el 15 de junio de 2021 y, aunque estaría por cumplir dos años en en la cárcel, el caso sigue en espera del veredicto final.