Raquenel Portillo rehace su vida y ¡en diciembre se casa!

Raquenel Portillo fue acusada junto con Sergio Andrade en el 2000 por presunto abuso y corrupción de menores; fue detenida en Brasil.

En 2004 fue absuelta de todos los cargos y puesta en libertad.

Actualmente está estrenando un potcast en el que cuenta su historia de lo que vivió con Sergio Andrade.

Raquenel Portillo tras vivir una etapa muy dolorosa en el grupo de Sergio Andrade, ahora disfruta la vida y rehace su vida en compañía de su pareja Jesús Antonio, con quien tiene dos años y hasta tiene planes de boda en diciembre.

La cantante paso por una situación muy fuerte en su vida, tras incursionar en un grupo que era conformado por el productor Sergio Andrade. Con quien ella se casó a los 15 años y comenzó su calvario donde sufrió supuestamente diversos abusos físicos y psicológicos por parte de su marido.

Ahora Raquenel y está superando ese trago amargo de su vida, y encontró de nueva cuenta el amor en su pareja Jésus Antonio a quien considera el amor de su vida: “Dios me bendijo con el amor más bonito que es el de mi pareja, el apoyo incondicional que me da, la fortaleza que me empuja, emocionalmente estoy en paz, tranquila y bien emocionalmente”.

Raquel Portillo, está muy contenta porque está rehaciendo su vida con su pareja Jesús Antonio quien la complementa.

También agregó que Jesús Antonio la complementa en la vida y hace que se siente segura de si misma. “Me ha ayudado muchísimo, nos admiramos, nos apoyamos, nuestras familias nos aman, y creo que llegó a complementar ese lado que me faltaba”.

Raquenel comentó que le hubiera gustado tener hijos con su actual pareja, sin embargo quiere tener una vida juntos y tiene claro que en diciembre tienen planes de boda. “Me hubiera gustado tener hijos con él, y siempre se lo digo, el adoptar eso no lo sé, porque apenas llevamos dos años y en diciembre nos casamos”.

La cantante estrenó un potcast el pasado 13 de abril en el que cuenta su historia que vivió con Sergio Andrade, donde aborda temas muy doloroso para ella.

Platicamos con Raquenel y nos abrió su corazón donde nos contó que está rehaciendo su vida con un hombre al que considera el amor de su vida.

La cantante está feliz porque pudo realizarse en la vida, pues tiene una pareja desde hace dos años con quien se siente apoyada y amada.

-¿Cómo te encuentras emocionalmente, tras todo lo que viviste durante su adolescencia y parte de adultez?

“Estoy bien, gracias a Dios, estoy tranquila, creo que ‘En boca cerrada’, llegó en el momento perfecto en el momento de Dios, porque veníamos intentando desde hace tiempo que si no era un libro, que si no era una bioserie, entonces cuando Dios te presenta esta oportunidad, creo que además me bendice trayéndome lo que me bendice para darme esa estabilidad emocional. Todo esto ha sido una catarsis, creo que caemos los seres humanos en maximizar lo que nos pasa, y me doy cuenta que el hablar de lo que pasó me hace sentir mejor emocionalmente. La gastritis ya se me está quitando, pero me dieron tantas enfermedades por quedarme callada, que prefiero no comentarlas”.

-¿Te costó trabajo para retomar tu vida personal, el de encontrar el amor, cómo fue el proceso?

“Si me costó trabajo porque estaba muy dolida, gracias a Dios Sergio Andrade fue a la única persona que conocí como pareja que es mala persona. Porque conocí a otras personas que ya no están en mi vida, pero porque ya cumplieron un ciclo. Al principio fue algo complicado, porque estaba renuente, desconfiada, pero las personas que han estado a mi lado, han contribuido para bien, de lugar de quitarme”.

Su pareja Jesús Antonio tiene planes de boda con la actriz con quien espera lelgar al altar en diciembre.

-Dios y la vida te dio la oportunidad de volverte a enamorar de un hombre maravilloso...

“Dios me bendijo con el amor más bonito que es el de mi pareja, el apoyo incondicional que me da, la fortaleza que me empuja, emocionalmente estoy en paz, tranquila y bien emocionalmente. Soy feliz, nunca busqué a una pareja o un hombre, soy cero coqueta, pero si lo pedía a Dios que me trajera el hombre que sea para mí. Creo que él llegó en el momento perfecto, ya que ni a mis veinte, ni treintas ni mis cuarentas, llegó en el momento perfecto. Mi esposo Jesús Antonio es el amor de mi vida, además ahora que estoy con este potcast ha sido un pilar muy importante para mí”.

-¿Cuánto tiempo tienen de casados?

“Dos años tenemos juntos, es un ser hermoso, somos un complemento, nunca me imaginé encontrar a una persona tan parecida a mí. Me ha ayudado muchísimo, nos admiramos, nos apoyamos, nuestras familias nos aman, y creo que llegó a complementar ese lado que me faltaba”.

-¿Te gustaría adoptar junto con tu esposo?

“Me hubiera gustado tener hijos con él, y siempre se lo digo, el adoptar eso no lo sé, porque apenas llevamos dos años y en diciembre nos casamos. Yo creo que por el momento nos toca viajar juntos, disfrutarnos como pareja y estar tranquilos. Más adelante quizás un perrito o un nieto no lo sé, porque nosotros no es de planear, sino dejar fluir las cosas. Porque somos dos personas que se aman y que quieren estar juntos amen”, finalizó.