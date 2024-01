Regresa Elvis Presley ¡El Rey no ha muerto!

Lo hicieron primero con ABBA. Ahora es el turno de Elvis de regresar desde el más allá para el deleite de sus fanáticos que no lo han olvidado. Y es que, para finales de este nuevo año, en Londres y gracias a la inteligencia artificial, se presentará en un espectáculo donde cantará sus más grandes éxitos.

¿Cómo se presentará?

El espectáculo titulado “Elvis evolution” contará con un holograma creado a partir de un banco de cientos imágenes del rey del rock and roll, para tenerlo mediante la inteligencia artificial y pantallas especiales y que salga en el escenario con lo que se creará la experiencia inmersiva del espectáculo.

Esta empresa británica compartió que los previos de esta imagen y videos han sido todo un éxito, pues el parecido es gigantesco con el cantante famoso de la década de los 50 y 60. Además, esta empresa compartió que el acuerdo financiero que se hizo con la empresa que gestiona el legado del cantante fue de varios millones de libras.

¿Cuándo inicia y en qué ciudades se presenta?

Se tiene previsto que este show inicie en noviembre próximo en aquel país, para después hace runa gira por lugares como Berlín, Tokio y Las Vegas, donde tendrá una estadía larga, como en aquellos años donde el propio Elvis tocaba la gloria cada noche con sus conciertos.

La IA ha vuelvo a los escenarios a grandes artistas

Esto no será la primera vez que la inteligencia artificial se encargue de regresar a artistas que ya no están. Aunque no se ha utilizado la misma tecnología y recurren más a hologramas, hemos vuelto a ver en escenario a personalidades como Whitney Houston, Michael Jackson y Freddie Mercury. O más cercanos a nosotros, artistas como Jenni Rivera, José José y recientemente Diego Verdaguer.

