Roberta, hija de Raúl Araiza, asegura que sus padres volverán a estar juntos: "¡se mueren por ser abuelos!”

Roberta Araiza, hija de Raúl ‘El Negro’ Araiza compartió cómo se enteró que su hermana, Camila, tenía novia.

Le pregunté a Roberta, la hija menor de Raúl ‘El Negro’ Araiza:

-¿Crees que tu mamá o tu papá se vuelvan a casar?

“Eso no sucederá nunca, ni mi papá ni mi mamá se volverán a casar, no hay forma. Siguen casados y no se van a divorciar ¡nunca! Cuando se separaron, a mi papá le nació hacerse la vasectomía, dijo que lo hizo para nuestra tranquilidad. Nosotras molestamos a nuestros papás diciendo que cuando tengan su primer nieto, ya sea de Camila o mío, se van a volver a juntar porque los dos tienen esa ilusión”.

-¿De verdad?

“Sí; mi papá me pide: ‘Ya estoy grande, me urge un nieto’, y le digo: ‘Te los voy a dar’. Mis dos papás mueren por tener nietos y mi máxima ilusión es tener tres hijos, peroa los 33 años y apenas tengo 24. Antes quiero vivir todo con mi novio. Antes quiero vivir todo con mi novio. No vivimos juntos porque él acaba de emprender, pero tenemos una relación hace cinco años y él ya es de la familia, por ahora vivo con mi mamá y mi hermana Camila, que tiene 27 años; somos roomies, pero muy independientes”.

-¿Qué le dijiste al Negro cuando se salió de la casa?

“Nada. Mis papás ya lo habían hablado y trabajado mucho, solo fue como una transición, un cambio de casa para mi papá”.

Roberta Araiza desea tener hijos a los 33 años, pues ahora quiere disfrutar de la vida al lado de su novio. / Instagram: @roaraiza

-¿Las peleas de tu papá con las mujeres con las que ha salido es porque le da preferencia a tu mami?

“Mis papás son ‘mejores amigos’, son un gran equipo en el ámbito laboral, hicieron funcionar su separación, es una relación única en un millón y mi papá nos seguirá poniendo primero a sus hijas y a nuestra mamá, porque es la madre de sus hijas”.

¿Has conocido a alguna de las mujeres que salen con ‘El Negrito’?

“Sí, he sido cordial y respetuosa con las tres que he conocido, porque sé que son su felicidad momentánea y estoy agradecida con ellas por cuidarlo, pero no me meto ni me interesa tener relación con ellas, todos tenemos nuestro espacio en su vida. Mi papá hace dos viajes al año; uno con Camila y otro conmigo para disfrutarnos a cada una”.

Raúl viaja con cada una de sus hijas, una vez al año. Lo hace por separado para poder disfrutarlas. / Instagram: @negroaraiza

-¿Qué pensarías si tu mamá tuviera novio?

“Sí ha tenido, pero mi mamá es más reservada con sus relaciones, esto es nuevo para ella y se la lleva leve. Mi mami está guapísima, está brutal, se cuida muchísimo; si yo me cuidara como ella me vería de 15 años, es la más disciplinada”.

-¿Tu hermana Camila sigue con su novia?

“No, ya cortaron, Camila viaja mucho porque modela, pero son muy amigas”.

Su hermana Camila tiene 27 años, y recién se declaró ‘Pansexual’ (atraída por las cualidades, no por sexo y género). / Instagram: @camilaaraiza

-¿Te gusta el look de Camila rapada?

“Se ve impactante, un día dijo: ‘Bye, pelo’, luego se lo pintó de blanco porque se lo pidió su agencia de modelos y nos encantó a todos en la familia, se ve preciosa”.

-¿Cuando Camila dijo que tenía una novia tú ya lo sabías?

“Claro, todos en familia lo sabíamos, ella quería hacerlo público hace un año, únicamente tenía que atreverse en el momento preciso. Yo crecí con ella, es mi mejor amiga, la conozco perfecto y más que un tema de sexualidad, ella se enamora del alma y de la mente de la persona, sin que importe el género, puede ser hombre o mujer. A ella le atrae la calidad de la persona, creo que se dice ‘pansexual’, no estoy segura”.

Su novia era Camila Solórzano, una modelo internacional, pero terminaron por falta de tiempo. / Instagram: @camilaaraiza

-¿Y tú?

“Si me tengo que definir, soy ‘heterosexual’”.

-¿Camila quiere tener hijos?

“Creo que sí, pero es mucho más libre, viaja mucho, en mi casa le decimos que es ‘nómada chic’”. Quiero aclarar que antes de entrevistar a Roberta le pregunté si debía pedirle permiso al Negro y me dijo: “No, porque ya soy adulta, tengo 24 años, nací en el medio artístico, desde mis abuelos paternos y con mi papá; y mis abuelos maternos, los Riva Palacio, son políticos y periodistas; soy independiente y no pido permiso para dar una entrevista”, concluyó Roberta, quien trabaja en la producción del programa Hoy.