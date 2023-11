Romina Marcos estalla ante haters por criticas a sus supuestos arreglitos: “Ni bótox me he puesto”

La semana pasada, Romina Marcos, hija de Niurka, publicó una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, por las que fue duramente criticada por supuestos arreglitos estéticos.

En las imágenes, se notan los labios de Romina Marcos un poco más prominentes que en otras fotografías, por lo que diversos internautas se lanzaron contra la joven asegurando que había abusado de los arreglos estéticos.

“Romi, tan bien que tenías tus labios te los dejaste peor que Sabrina“, “¿Qué te paso en la boca, Romi?”, “ ¿Qué te hiciste en los labios, hermosa? No necesitabas nada”, “Hasta dónde vas a destruir tu cara y tu cuerpo. Claramente se ve que tienes un problema psicológico”, le escribieron en redes a Romina, quien no es la primera vez que es criticada por su físico.

La cantante sorprendió a sus seguidores con unas nuevas fotografías en las que algunos internautas consideraron que luce muy diferente. / @rominamarcos

En una entrevista ofrecida a De primera mano, la joven se sinceró sobre este supuesto abuso de cirugías o rellenos en su rostro y aclaró que lo único que se hizo fue ponerse ácido hialurónico.

“Me andan diciendo tanto que: ‘se amaba y se operó', y yo, bebé, sí, yo me puse ch1ch1s y me las quité. Estas son naturales. Mira mi panza. No me he hecho lipo. Es pura grasita y el gym, y en los labios me puse ácido hialurónico, pero ni bótox me he puesto”, comentó.

Sobre los comentarios en redes fue tajante respecto a que está harta de los ataques pues no es la primera vez que los recibe.

“Pero, ¿sabes qué? hasta cansa, o sea qué tengo que explicarle yo a la gente. Si me hice o no me hice, es mi cuerpo al final del día. Tú sabes y los medios saben cuánto tiempo llevo recibiendo este tipo de críticas y tenía que llegar el momento en el que dijera: ¡ya!”, comento Romina.

Finalmente, Romina, quien ha compartido un discurso de body positive que promueve la aceptación del cuerpo, señaló que esta vez no estará dispuesta a dejarse hundir por esos comentarios.

Actualmente Romina se encuentra entre los 5 finalistas de MasterChef Celebrity. / Instagram: @romimarcos

“Esto no va dejar de pasar. Tengo que amarme. Tengo que aceptarme, abrazar lo que soy, porque si no, me voy a hundir, porque ya lo han hecho antes, pero ahorita ya no”, concluyó.