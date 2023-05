Sabrina Sabrok quiere hacer contenido para adultos con Ninel Conde ¡Hasta le quiere pagar!

Sabrina Sabrok a intentando colaborar con otras personalidades mexicanas en su plataforma azul para adultos, pero al momento nadie ha contestado sus invitaciones.



Hace unos meses Sabrina Sabrok fue rechazada por Ninel Conde y es que esta la invitó a realizar una colaboración en la plataforma azul con ella, no obstante.

Ninel Conde agradeció la invitación, pero rechazó la oferta y es que aseguró que no es algo que le interese realizar, pese a que felicitó a la famosa por su rotundo éxito:

“Le mando un abrazo, Sabrina, muy linda también, es muy exitosa en su OF. No, no haría un trío, qué barbaridad, tanto así no llego”, indicó.

Pero Sabrina no aceptó el no, ya que en un encuentro reciente con la prensa confesó que va a seguir haciendo su lucha para que eso sea una realidad, incluso se encuentra dispuesta a darle sus ahorros a la cantante.

A ello añadió que estar con Ninel es una de sus fantasías, por lo que no se negaría a tener un encuentro en privado con ella:

“Voy a ahorrar, voy a ahorrar, si no quiere hacerlo para OF, lo podemos hacer en privado también. Le propongo para hacerlo en privado, para divertirnos, es mi fantasía”, confesó.

Desde el año pasado Sabrina dejó entrever que siente cierta atracción por Ninel Conde, ya que desde ese entonces ha tenido en mente hacer un video erótico con ella.

Sabrina ha tenido mucho éxito como creadora de contenido en la red social azul para adultos / Instagram: @sabrinasabrokreal

Sabrina quiere hacer contenido para adultos con mexicanas

Por otra parte, comentó que no solo quisiera compartir escenas con Ninel, sino con otras mexicanas como Lorena Herrera y Aleida Núñez.

Ninel Conde rechazó la propuesta de Sabrina de colaborar con ella en OF / Instagram: @ninelconde

Al momento le ha mandado mensaje a dichas artistas, pero ninguna ha dado respuesta.

La modelo aseguró que no se dará por vencida hasta que pueda realizar su fantasía con Ninel / Instagram: @sabrinasabrokreal

Indicó que lo que en realidad busca es hacer contenido erótico, sin necesidad de llegar a cosas más explicitas.