Selena Gomez se encuentra en los cuernos de la luna en cuanto a su vida sentimental, pues actualmente grita su amor a los cuatro vientos con el productor musical Benny Blanco. Su relación comenzó en 2023 y desde entonces se han mostrado muy cariñosos en redes sociales.

Sin embargo, para llegar a este punto de su vida, tuvo que pasar por un corazón roto y fue ella misma quien lo confesó, cuando reaccionó a un video de 2015.

Selena Gomez admite que vivió deprimida en la época de Justin Bieber

Una de las parejas más seguidas por los paparazzis fue la de Selena Gomez y Justin Bieber, por lo que hay decenas de fotos, videos y recuerdos del intermitente amor que se profesaban entre 2010 y 2018.

Ahora corre un video por redes sociales de Selena caminando al estilo estrella de Hollywood por la calle, retratándose con sus fans pero sin perder el glamour. El video esta ambientado con la canción de Justin Bieber Company y con un pie de foto que decía:



“Yo sé y tú también, que en ese momento ella nunca se habría comprometido con Benny Blanco, cuando estaba en su era IT GIRL”. Comentario de Selena Gómez en un pie de video

Sorpresivamente, Selena reaccionó al video diciendo: “Me hace gracia porque estaba muy deprimida por aquel entonces”.

Selena Gomez ya había hablado del tormento que vivió al lado de Justin Bieber

En el pasado, Selena ya había hablado en un pódcast de supuestos abusos que vivió en su relación: “Siento que fui víctima de ciertos abusos. Creo que es algo que necesitaba interiorizar como adulta. Por mucho que no quiera pasar el resto de mi vida hablando de esto, estoy realmente orgullosa de poder decir que me siento más fuerte y que he encontrado la manera de superarlo”

Incluso se especulaba que la canción. Lose you to love me (Tuve que perderte para quererme), tema que la artista compuso tras su ruptura con el canadiense y contiene frases como: “En dos meses nos reemplazaste”, “Me prometiste el mundo y yo me entregué al completo” o “Te puse primero y eso a ti te encantó”, se pensaba iba dirigida a Justin Bieber; sin embargo, es la misma artista quien ha dicho que no.

Mientras Selena recuerda el pasado, Justin Bieber ¡está a semanas de debutar como padre!

Justin Bieber actualmente vive su matrimonio y la dulce espera de su primer hijo de la mano de Hailey Bieber.

Recientemente, se dejaron ver juntos presumiendo la baby bump de Hailey y una fuente cercana a la modelo y al intérprete aseguró a una revista estadounidense que están decididos a ser los mejores padres y la ilusión de tener a su bebé en brazos es latente cada día.

“Están listos para ser padres. Están planeando la llegada del bebé y son muy tiernos. Están súper comprometidos con su matrimonio, pero también con ser los mejores padres posibles”



Fuente a la revista ‘People’