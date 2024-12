Señalan a conductor de ‘Venga la alegría’ de fraude y en redes revelan su ‘modus operandi’, ¿qué pasó?

La ciberdelincuencia ha alcanzado niveles alarmantes, y el mundo del espectáculo no es la excepción. Malosos están aprovechándose de la popularidad de los artistas para llevar a cabo estafas en línea.

Mediante la creación de perfiles falsos, estos criminales ofrecen presunto contenido exclusivo a nombre de celebridades y engañan a los fans para que realicen pagos. Recientemente, un conductor de ‘Venga la alegría fin de semana’ ha sido víctima de esta práctica, poniendo en riesgo su reputación. ¡Te contamos todo lo que necesitas saber para protegerte!

¿Quién es el conductor de ‘Venga la alegría fin de semana’ que fue señalado de estafar a sus seguidores?

El caso salió a la luz a través del programa “Sin Lisonja” de Álex Kaffie en YouTube, donde el influencer Hugo Maldonado reveló el presunto modus operandi. Según Maldonado, los estafadores utilizan una cuenta falsa en X (antes conocida como Twitter) para suplantar la identidad de Joe Herrera, conductor del matutino de Venga la alegría fin de semana.

La cuenta fraudulenta promociona contenido exclusivo disponible a través de Telegram, por el que solicitan un pago de $350 pesos. Sin embargo, una vez que los fans realizan el depósito y envían el comprobante, son bloqueados.

Joe Herrera ya habló ante las acusaciones de fraude

Joe Herrera no tardó en responder a estas graves acusaciones. Utilizó sus redes sociales para desmentir cualquier relación con la cuenta falsa y alertar a sus seguidores sobre el fraude.

“Mi gente... me ha preguntado mucho que si esta cuenta de ‘X’ es mía. Sólo les recuerdo que no es así, ya estoy tomando cartas en el asunto con una cuenta falsa. No caigan en estas cosas”, escribió en Instagram, reafirmando su compromiso por resolver la situación.

El conductor también indicó que ha sido víctima del robo de imágenes desde sus perfiles oficiales en Instagram, lo que facilitó la creación de la cuenta fraudulenta. Adicionalmente, Herrera invitó a sus fans a seguirlo únicamente en sus cuentas verificadas y en su nuevo canal de YouTube, donde próximamente compartirá contenido sobre investigaciones paranormales.

¿Quién es Joe Herrera?

Joe Herrera es un reconocido conductor de televisión que ha trabajado en varios programas de TV Azteca. Su carrera despegó con su participación en programas como “Las tardes con la Bigorra” y “Extranormal”, donde se destacó por su carisma y habilidades de presentación. Además de su trabajo en televisión, Joe es conocido por su pasión por los deportes extremos y su interés en lo paranormal, lo que le ha permitido conectar con una audiencia.