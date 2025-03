Shakira hace historia en Monterrey con su gira ‘Las mujeres ya no lloran world tour’

Shakira regresó a México por la puerta grande con su esperado Las mujeres ya no lloran world tour, y la noche del 12 de marzo de 2025 quedará grabada en la memoria de más de 50 mil personas que se dieron cita en el Estadio BBVA de Monterrey.

La artista colombiana ofreció un espectáculo electrizante en el que combinó sus éxitos más icónicos con las canciones de su nuevo álbum, demostrando por qué sigue siendo una de las estrellas más importantes de la música latina.

“Esto es increíble. Definitivamente no existe mejor encuentro que el de una loba con su manada mexicana”, expresó Shakira al inicio del concierto, desatando la euforia del público regiomontano.

¿Cómo fue el primer concierto de Shakira en México?

Desde el primer acorde, Shakira dejó claro que su regreso a los escenarios mexicanos sería inolvidable. La noche arrancó con Hips don’t lie, un clásico que puso a bailar a todo el estadio. A lo largo del espectáculo, la barranquillera recorrió su trayectoria musical con temas como La tortura, Whenever, wherever y el infaltable Waka waka. Pero también hubo espacio para sus éxitos más recientes, como la polémica BZRP music sessions #53, que recibió una ovación ensordecedora.

El espectáculo no solo destacó por su potencia musical, sino también por un impresionante despliegue visual. Shakira sorprendió con múltiples cambios de vestuario, cada uno reflejando una faceta distinta de su carrera.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con “Acróstico”, cuando en las pantallas gigantes aparecieron imágenes de sus hijos cantando junto a ella. Este gesto conmovió profundamente a los asistentes, quienes corearon la canción con una mezcla de lágrimas y sonrisas.

¿Qué dijo Shakira de México? ¡Su segunda casa!

Durante toda la noche, Shakira no dejó de expresar su gratitud hacia el público mexicano. “Por fin, primera noche en este país, en México, este país que me abrió sus puertas y me acogió, en el que siempre me he sentido en casa, ustedes son mi segunda casa. ¡Gracias, México!”, dijo emocionada la cantante.

Uno de los momentos más especiales del concierto fue cuando interpretó “Antología”, un himno generacional que provocó un mar de voces cantando al unísono.

La energía no decayó en ningún momento. Shakira transformó el estadio en una pista de baile con versiones en salsa de “Chantaje” y “Monotonía”, demostrando su habilidad para reinventar sus éxitos y mantener al público en movimiento.

Shakira en Monterry regala boletos

El concierto no solo fue especial por la música, sino también por los gestos de la artista hacia sus seguidores. Un padre y su hija, pertenecientes al club de fans “Shakpulines”, vivieron una experiencia única gracias a la generosidad de Shakira.

Durante su estancia en San Pedro Garza García, donde se alojaba, el equipo de la cantante se acercó a Ramiro Ibarra y su hija, quienes esperaban afuera del hotel para pedirles sus datos. Horas después, recibieron un sobre con tres boletos para el concierto, un gesto que el padre compartió emocionado en sus redes sociales.

Pero la sorpresa no terminó ahí. Padre e hija también tuvieron la oportunidad de conocer a Shakira en persona durante una exclusiva sesión de Meet and greet. "¡Hoy esas lágrimas fueron de felicidad! ¡Lo logramos SH! Tuvimos M&G con Shakira. Shakpulines por siempre”, escribió Ramiro en Instagram, acompañando el mensaje con una foto conmovedora.

Esta visita a Monterrey marca la primera de las tres ciudades mexicanas en las que se presentará como parte de su gira. Las siguientes paradas serán Guadalajara y la Ciudad de México.