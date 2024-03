Sherlyn recuerda a su hermano a 15 años del trágico accidente en el que perdió la vida

Hace quince años la vida de Sherlyn pasó por momentos muy complicados, luego de que su hermano Oliver murió trágicamente a la edad 27 años.

Debido está situación, el pasado 6 de marzo, la actriz ocupó su cuenta de Instagram para subir una serie de fotografías, que acompañó con un emotivo mensaje en el que cuenta algunos de los sucesos más importante que han ocurrido desde que se fue en el 2009.

“15 años. Te extrañamos como el primer día, han cambiado tantas cosas. Tus hermanas nos pusimos grandes, mamá y papá te extrañan en cada respiro. La vida no volvió a ser la misma, solo quiero que sepas que todos hemos puesto de nuestra parte para llevar esto de la mejor manera hasta que volvamos a abrazarte. Te amo”. Sherlyn

Ve: Arturo Peniche confiesa que estuvo más de una semana hospitalizado, ¿Qué le pasó?

Sherlyn foto con toda su familia / Instagram

Sherlyn asegura que su hijo tiene mucha similitud con su hermano

La también conductora admitió que tanto su pequeño como el hijo de su hermana tienen varios rasgos muy parecidos a su hermano Oliver.

Sherlyn “Dios nos mandó a Cris y a mí dos hijos varones y creo que las dos podemos verte en muchos de sus gestos , su personalidad y sus sonrisas”.

Finalmente, Sherlyn aseguró que para toda su familia le hace mucha falta su hermano, pero espera que en otra vida se puedan reencontrar.

“Haces mucha falta, solo quiero que sepas que todos hemos puesto de nuestra parte para llevar esto de la mejor manera, hasta que volvamos a abrazarte”. Sherlyn

¿Cómo murió Oliver el hermano de Sherlyn?

Édgar Oliver González Díaz perdió la vida en el 2009 en su casa de San Luis Potosí, al principio se pensó que el joven de 27 años se creyó que fue un accidente automovilístico, horas después del deceso se confirmó que se había quitado la vida.

Según varias revistas de circulación internacional el hermano de Sherlyn sufrió “insuficiencia respiratoria aguda, secundaria, asfixia mecánica”.

La autopsia no reveló que el cuerpo de Oliver no contaba con signos de violencia. Además, de que no existe ningún mensaje de despedida.

Te puede interesar: Paul Stanley sorprende en “Hoy” al compartir su fetiche, ¿mucha confianza?