Tabata Jalil sufrió quemaduras en una dinámica de Venga la Alegría; ¡requirió atención médica!

Tabata Jalil es conocida por interactuar en demasía con sus seguidores de redes, por lo que no dudo en compartir con ello como es que vivió ese difícil momento.

El viernes 28 de abril de 2023 en el programa ‘Venga la Alegría’ se dieron a la tarea de celebrar por adelantado el Día del Niño.

Dado el caso, los conductores sacaron el niño que llevan dentro y realizaron algunas actividades muy divertidas.

Pero no todo fue risa y felicidad y es que Tabata Jalil, sufrió una fuerte quemadura en medio de un juego, esto lo dio a conocer en sus redes sociales.

Cabe resaltar que la famosa en esta ocasión dejó el glamour para tener una vestimenta infantil, fue entonces que en un circuito inflable se hizo una fuerte quemadura en la espalda al descender por una resbaladilla, ya que su vestido se levantó y su piel quedó expuesta.

Tábata Jalil sufre quemadura en juego de VLA pic.twitter.com/NK5ZBEELFo — Lo + viral (@VideosVirales69) April 29, 2023

Incluso se dio a la tarea de relatar los detalles del accidente: “Les voy a compartir la historia, a ver si no me la baja Instagram, pero me raspé toda la espalda y me quemé, porque cuando subes ahí el inflable te avientas como de resbaladilla, pero había unos mecates para que te pudieras sostener, y pues se subió el vestido y me raspé. Y pues les enseñó".

Tabata Jalil lleva varios años siendo parte del elenco de ‘Venga la Alegría’ / Instagram: @tabatajaliloficial

Asimismo, agradeció a los Destamprados por haberla grabado.

La famosa ha estado a más de dos décadas en los medios de televisión / Instagram: @tabatajaliloficial

Incluso, comentó que recibió atención médica de inmediato, ya que presentó mucho ardor al momento.