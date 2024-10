Tania Riquenes habla de una acción de Mariana Echeverría en ‘Se vale’: “Me dolió muchísimo”

Las exconductoras Tania Riquenes y Amanda Rosa compartieron detalles sobre su relación con Mariana Echeverría durante un reciente episodio del pódcast ‘Mujer de fases’. La conversación se centró en la experiencia de trabajar con Echeverría en el exitoso programa ‘Se vale’, así como en las repercusiones de su participación en la reciente temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Mariana, quien fue parte del team Tierra en la segunda temporada del reality, enfrentó críticas y fue percibida como una villana en redes sociales. Este contexto provocó que muchos de sus excompañeros reflexionaran sobre su comportamiento en la televisión durante estos años.

Mariana Echeverría fue criticada por su participación en La casa de los famosos México / Instagram: @marianaecheve / @lacasadelosfamososmx

¿Qué dijeron las excompañeras de Mariana Echeverría?

Tania Riquenes, al hablar sobre su relación con Mariana, afirmó que siempre fue una buena compañera y que no hubo desplantes por su parte. Sin embargo, reveló que con el tiempo hubo un distanciamiento importante entre ellas. “Se alejó. Pasaron los años y yo quise retomar, pero ella como que no, y ya”, comentó Riquenes, expresando que este alejamiento le dolió porque consideraba que tenían una buena relación.

Maquillistas, le mencionaron que Mariana hablaba a sus espaldas, pero ella no lo asegura porque a ella nunca le constó que así fuera.“A mí me decían que hablaba a mis espaldas. Siempre me decían las maquillistas, pero tampoco yo lo sé porque nunca la escuché. Sí se alejó y sí me dolió porque sí la quiero y le deseo todo lo mejor. Ahora lo que le pasó está muy fuerte, pero nosotras no estuvimos en La casa de los famosos”, añadió.

Tania y Mariana estuvieron juntas en Se vale / Se Vale / Instagram: @riquenes

Ambas exconductoras coincidieron en que el ambiente de la televisión es complicado y que ‘La casa de los famosos México’ puede hacer aún más grandes las tensiones entre los participantes. “No sé si era una actuación porque estaba en un papel... Lo que yo vi, dije: ‘Está bien loca’”, comentó Amanda, reflexionando sobre lo que presenciaron en el reality, años después de haber coincidido con ella en ‘Se vale’.

Finalmente, Tania enfatizó que el entorno televisivo es difícil y que cada persona vive sus propias batallas. “No sabemos en qué etapa de su vida está así ahorita. La tele es un ambiente bien jod...”, concluyó, destacando que el comportamiento de Mariana puede estar influenciado por las circunstancias que ha vivido en el pasado.

Raúl Magaña revela comportamientos de Mariana Echeverría durante su tiempo en ‘Se vale’

El conductor de televisión negó haber influido en el despido de Mariana Echeverría y cuestionó la conducta que ella mostró en el programa. Tania Riquenes también compartió su experiencia trabajando con Echeverría, destacando su carácter impredecible.

Acusaciones y respuestas sobre la salida de Echeverría

Raúl Magaña, conductor y actor, recientemente habló sobre los comentarios de su excompañera Mariana Echeverría, quien tiempo atrás lo acusó de haber propiciado su salida del programa ‘Se vale’. Echeverría había comentado que su despido se debió, aparentemente, a que Magaña “no toleraba que ella destacara”, lo cual, según sus palabras, le generó incomodidad al conductor.

Ante estas declaraciones, Magaña desmintió la versión de Echeverría y señaló que, en su opinión, ella quizá “no ha superado el éxito que el programa logró en su momento.” Durante una entrevista en ‘Vivalavi’, el conductor fue contundente al explicar que el único inconveniente que tuvo con Echeverría fue su trato hacia el equipo: “Era difícil trabajar con ella. Tenía una actitud negativa hacia las bailarinas; las trataba con desdén y en ocasiones las menospreciaba. Hubo enfrentamientos entre nosotros por esta situación, y en algún momento ella llegó a decir que yo opacaba su presencia en el show, lo cual no era cierto, ya que estábamos dirigidos a diferentes públicos y con una diferencia de edad considerable,” aclaró Magaña.

El conductor también aprovechó para señalar que, ahora que Mariana participa en un reality show de Televisa, su verdadera personalidad está saliendo a la luz. “En ese programa no puedes fingir; todo se revela, y al final se muestra la esencia de cada quien,” concluyó Magaña.

Tania Riquenes: “Trabajar con Mariana Echeverría era complicado”

Por otro lado, Tania Riquenes, otra excompañera de Echeverría en ‘Se vale’, expresó su punto de vista en una reciente entrevista para el canal de YouTube de ‘La mejor’. Riquenes, quien compartió años de trabajo con Echeverría, explicó que, aunque hace mucho tiempo que no tiene contacto con ella, su comportamiento en el reality de Televisa le ha recordado algunas de las actitudes que percibió durante su convivencia laboral.

“La verdad, hace años que no tengo comunicación con ella, pero viendo lo que está sucediendo ahora en televisión, puedo entender mejor algunos aspectos de nuestra dinámica en ‘Se vale’. Trabajar con ella no siempre fue fácil,” mencionó Riquenes, refiriéndose a la personalidad voluble y complicada que, asegura, dificultaba el ambiente de trabajo en el programa.

Estas declaraciones han generado múltiples reacciones en redes sociales, donde se discuten las experiencias de quienes colaboraron con Echeverría y cómo sus actitudes han influido en la percepción del público sobre ella.