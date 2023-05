Toño Lizárraga vuelve al ruedo con el estreno con su tema Ni Dios Lo Quiera

El cantante de regional mexicano reveló que, durante la pandemia, se cuestionó sobre si seguir en el camino de la música o cambiar de rumbo.

Toño Lizárraga, de 41 años, esta de estreno con su tema Ni Dios Lo Quiera, el cual, fue compuesto por Edén Muñoz y Horacio Palencia. En exclusiva para TVNotas, el intérprete nos cuenta cómo nació esta mancuerna con los grandes compositores del regional mexicano.

“A mi compadre Edén lo conozco desde hace muchos años, incluso, éramos vecinos en algún tiempo allá en Mazatlán y siempre habíamos querido hacer algo juntos, de hecho, varios temas me mandó antes y yo los rechacé, pero esta vez, desde la primera vez que lo escuché me enganché y empezamos a trabajarlo y ahora es una realidad. Agradecido con los dos porque me den la oportunidad de ponerle voz a este tema tan respetable”, expresó Toño Lizárraga.

Para el exvocalista de la Original Banda El Limón, el volver al “ruedo” con este tema es un gran triunfo: “no soy de los artistas que saca temas a cada rato y mira que yo respeto a todos, pero así no es mi forma de trabajar, a mí me gusta darle a mi gente, a mi público mi esencia, mi forma en cada canción y que, cuando haya un show, sepan que se quedarán con un gran sabor de boca por cada interpretación que les doy”.

Toño Lizárraga regresa con la nueva canción Ni Dios Lo Quiera / Fotos: Gina Sánchez

Con una carrera de más de 20 años dentro del medio artístico, Toño Lizárraga nos comparte la fórmula para continuar en el gusto del público: “no soy el experto, yo sigo aprendiendo día con día, pero de algo estoy seguro, las cosas que hago vienen desde el corazón”.

El cantante de regional mexicano regresa a la música con un tema compuesto por Edén Muñoz y Horacio Palencia. / Fotos: Gina Sánchez

Lizárraga emprenderá una gira por el interior de la República Mexicana con este tema para volver a los ruedos, después de una pandemia que le permitió reflexionar sobre el curso de su carrera artística: “la verdad es que sí me cuestioné mucho si seguía en esto o no, a todos nos frenó, pero creo que a mí me dio un nuevo ‘refresh’ y por eso estamos aquí".

Además de este tema, el intérprete de regional mexicano pretende lanzar otros dos temas más para este año y así, seguir cosechando éxitos.