Tras la muerte de Nicandro Díaz, conductor de Hoy revela su última voluntad en caso de fallecer

La inesperada muerte de Nicandro Díaz tras un accidente en Cozumel ha llevado a reflexionar a varios amigos y colegas del productor sobre lo efímero que es la vida. Sin duda, este duro golpe ha dejado a muchos de sus amigos bastante tristes.

Uno de ellos es Raúl Araiza, el famoso conductor de ‘Hoy’, que asegura que a raíz de la muerte de Nicandro Díaz valora más la idea de estar vivo y asegura que él ya ha conversado con su familia sobre su última voluntad.

¿Cuál es la última voluntad de Raúl Araiza?

Raúl Araiza afirma que le gustaría que sus cenizas fueran esparcidas en el mar como las de su padre, Raúl Araiza Cadena, fallecido en enero de 2013.

“Se ha hablado de esto, me hace reflexionar mucho porque los que éramos amigos de Nic, estamos casi todos por la misma edad, unos más abajo y otros más arriba. Yo les he dicho ‘a mí no me dejen conectado’, a mí al mar, como a mi papá, pido que no me dejen encerrado”, expresó en un encuentro con los medios.

Raúl Araiza prioriza la calidad de vida

El también actor tiene conciencia de que lo más importante para él es vivir lo más que se pueda, siempre y cuando exista calidad de vida y salud. Sin embargo, confiesa que estos temas no los ha discutido con sus hijas.

“Está muy hablado, aunque claro con quien nunca se habla es con los hijos, la verdad no se puede cuestionar los planes de Dios”, expresó.

Raúl Araiza consternado por el fallecimiento de Nicandro Díaz

“Iba a despegar la ambulancia aérea, pero por el clima no pudo, pero ya venía al hospital ABC de Santa Fe, por eso pedimos sangre, ayuda, y en el corte comercial nos avisaron, por eso nos vieron con esa cara, yo no podía ni hablar, dejas de ser la voz a cuadro a una persona que perdió a su carnal, por lo que queríamos”, comentó Araiza.

