Tunden en redes a la Rosalía por mostrarse con la bandera de México modificada: “Es una ofensa”

De acuerdo con la constitución mexicana, Artículo 2o. el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional no pueden modificarse bajo ninguna circunstancia.

Como te los contamos, la noche del 28 de abril, la cantante Rosalía se dio a la tarea de deleitar a miles de personas en un concierto gratuito que ofreció en el Zócalo de la Ciudad de México.

Dicha presentación fue el cierre de su gira, por lo que los amantes de su música ovacionaron a la artista.

Pero dicha historia ha tenido un giro dramático y es que luego de la exitosa presentación las críticas en torno a la famosa comenzaron a surgir debido a unas fotos que compartió en junio de 2022 y que de inmediato se hicieron virales.

Y es que en ellas la vemos posar con una bandera de nuestro país, la cual es modificada por la singular frase ‘motomami’, ante ello comenzó a ser cuestionada por esa acción.

A tan solo unas horas del concierto de Rosalia, una foto que circula en Redes Sociales de la Moto Mami con la BANDERA DE MÉXICO al fondo ha causado polémica, por la falta de respeto al simbolo patrio. ¿Que opinas? #Rosalia pic.twitter.com/Rfn18Ax4sa — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) April 28, 2023

Los internautas exigieron que ella se disculpara de inmediato por dicha falta:

"¿Por qué te atreviste a faltarnos al respeto a los verdaderos patriotas que defendemos nuestros símbolos, eso de rayar nuestra insignia ha sido una ofensa que no podemos dejar pasar”, “A ella le vale lo que opine la gente no tiene ningún amor por México solo viene por la propina”, “Hay una ley del uso de los símbolos patrios, pero tal parece que no existe porque cualquiera puede hacer lo que se le dé la gana, mientras el pueblo feliz, feliz, feliz”, “Pues tenemos una Secretaria de Gobernación omisa así que no pasará nada por pintarajear la bandera chale”, comentaron usuarios.

La cantante ofreció un concierto de una hora en el Zócalo de la Ciudad de México / Instagram: @rosalia.vt

Incluso señalaron que debería de encontrarse en la cárcel y que no importaba si había dado un concierto de manera gratuita, ya que debía ser juzgada como cualquier persona.

Hasta se dieron a la tarea de recordar que el Artículo 192 de la Constitución señala que las personas que hagan uso indebido de los símbolos patrios, deberán pasar de tres días a un año de prisión, de igual manera deben cubrir una multa de 25 mil pesos.

La famosa estuvo acompañada de su novio Rauw Alejandro en todo momento / Instagram: @rosalia.vt

Aunque claro que algunos señalaron que era una exageración pedir que la detengan, ya que eso en realidad fue un regalo de un mexicano:

“Probablemente, son cosas que le han regalado, no la imagino en su cuarto pintando la bandera”, “No ma*** esa foto ya tiene un chi*** y en su momento no dijeron nada, aparte de que se la regalo un fan mexicano ella que”, “Creo que hay que pensar que la bandera fue creada para ella, viendo así el que tiene la culpa es que le dio el regalo, no la artista”, “No soy fan de ella, conozco dos canciones, pero se me hace una p3nd3jada eso de que está faltando al respeto. Ya cualquier cosa hiere sus sentimientos bola de ridículos!”, externaron seguidores.