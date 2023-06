Viuda de Juan Hernández reacciona a la posibilidad de que Pablo Lyle sea deportado a México

La viuda de Juan Hernández pide a las autoridades que Pablo Lyle cumpla como cualquier otro ciudadano su sentencia.

Hace casi tres meses Pablo Lyle fue sentenciado a 5 años en prisión y 8 años de libertad probatoria, sin embargo, su caso podría dar un giro inesperado debido a que el actor podría ser deportado.

La Corte emitió hace unos días una orden al Estado pidiendo su cooperación con Federales para que sea deportado a una cárcel de inmigración en Miami, en donde Lyle sería sometido a un juicio para que se terminé sí será deportado o cumplirá con su condena en Estados Unidos.

Respecto a esta situación la abogada Sandra Hoyos habló con el programa Ventaneando, en donde explicó que Lyle no sería deportado a México pronto, pues la corte de inmigración tiene sus propios procesos legales para deportar a una persona.

Aseguran que Pablo Lyle enfrentaría un nuevo juicio en la corte de migración para solucionar su caso. / Facebook: Pablo Lyle

En medio de la polémica controversia que ha ocasionado la posible deportación del actor, Mercedes Arce, viuda de Juan Ricardo Hernández, pide que el actor se quedé en Estados Unidos para cumplir la sentencia en prisión.

“Por qué razón, yo me pregunto, ¿por qué es una figura pública?, ¿por qué es artista? Eso lo hace otra persona y tiene que cumplir. No es justo que haya hecho un crimen en los Estados Unidos y lo quieren deportar a su país para que no cumpla, eso no es justo. Hay una madre que está llorando todas las noches, que el día 7 cumple 92 años, un nieto que no pudo disfrutar de su abuelo, un hijo que lo vio unos años nada más y a mí que me dejó sola”, comentó.

La mujer recordó cuando el famoso le pidió una disculpa en la corte por todos los hechos, aunque ella no piensa que fueran honestas sus palabras.

“Empecé a recordar todo. Durante el juicio (me ofreció disculpas) para serte sincera, no lo sentí de corazón. La hermana y Delfino (me dijeron) que lo sentían muchísimo, que les daba mucha pena, sentí más (sinceridad en) ellos que de él”, contó.