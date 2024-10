Wendy Guevara responde a comentarios de Eduardo Verásteguí en ¡Siéntese quién pueda!: “Engrandece mi ego”

Eduardo Verástegui, actor y activista, ha vuelto a generar controversia al insistir en que Wendy Guevara, reconocida influencer trans y personalidad del medio, “es un hombre”. Durante su participación en el programa ‘Siéntese quien pueda’, Verástegui defendió sus comentarios, que han sido objeto de fuertes críticas en redes sociales, por cuestionar la identidad de género de Guevara.

El actor aseguró que sus palabras no buscan ofender, sino que, según él, responden a una visión de la realidad que se debe aceptar.

“Decir la verdad no es faltar al respeto, sino reconocer la realidad y llamar a las cosas por su nombre, no por lo que parecen ser”, afirmó en un tuit publicado el 9 de octubre, en respuesta a las reacciones en su contra.

Verástegui fue más allá y reiteró su postura, asegurando que su comentario no es un ataque personal hacia Wendy.

Mira: Mhoni Vidente predijo la muerte de Liam Payne: VIDEO

Eduardo Verástegui asistió a ¡Siéntese quién pueda! para hablar de su polémica con Wendy Guevara

“Wendy es un hombre, y esto no es una ofensa ni un ataque, es una realidad que él mismo conoce (…) Decir esto no disminuye su valor como persona ni niega su dignidad”. Eduardo Verástegui

Además, el actor se mostró sorprendido por la polémica que generaron sus declaraciones, asegurando que no entiende por qué estas provocan tanta indignación.

“No se debería de sentir ofendido si yo le digo que es hombre. Decir la verdad no debería ofender a nadie”, expresó Verástegui durante la entrevista con Borrego. “Si es polémico que yo ponga un tuit y diga, ‘Wendy es un bato’, entonces mañana decir ‘2 por 2 es 4’ va a ser polémico”, añadió, comparando la situación con un hecho matemático.

Checa: Ana Bárbara se despide del ‘Kompayaso’ con emotivo mensaje; confiesa que también “lo amó en silencio”

Wendy Guevara responde a los comentarios de Verástegui

Lejos de engancharse en la polémica, Wendy Guevara tomó los comentarios de Verástegui con humor y filosofía. La influencer, que ha demostrado una actitud despreocupada frente a las críticas, reiteró en un encuentro con los medios, que no conoce al actor, pero manifestó que le resulta curioso que figuras públicas de larga trayectoria hablen de ella.

“Al señor yo no lo conozco, y a mí me encanta, y me da mucha satisfacción, me engrandece mi ego, en verdad, que personas que yo no conozco, y que según son conocidas de hace mucho, hablen de mí y me tomen en cuenta, eso para mí es un halago”, declaró Wendy en respuesta a las declaraciones de Verástegui.

Con esta actitud relajada, Wendy continúa enfocada en sus proyectos y echa por tierra los comentarios de Verástegui.

Mira: Liam Payne: Revelan resultados preliminares de la autopsia; esta fue la verdadera causa de su muerte