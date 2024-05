Wendy Guevara responde: ¿Está molesta con Madonna por eliminarla de su video en México?

Wendy Guevara se ha convertido en una de las personalidades más queridas y talentosas de la industria del espectáculo en México, así como en las redes sociales.

Por esta razón, la integrante de ‘las Perdidas’ se coronó como una de las elegidas para formar parte de uno de los conciertos de Madonna en México como parte de su gira The celebration tour.

El espectáculo desató comentarios divididos entre usuarios en redes sociales, dado que muchos celebraron que la influencer lograra cumplir su sueño de compartir escenario con ‘la Reina de pop’, así como otros señalaron que Wendy no hizo caso en el show a la cantante y que esta hasta la regañó.

Lo anterior desató rumores de una enemistad entre Madonna y Wendy, tanto que la cantante no habría invitado a su fiesta exclusiva a la influencer y no la habría elegido para aparecer en el video en el que agradeció a los mexicanos por su gran recibimiento.

El video de Madonna, en el que solo incluyó a Salma Hayek, fue un detonante de diversas especulaciones, ante ellas, Wendy Guevara procedió a contestar si está molesta con ‘la Reina del pop’.

En un encuentro con la prensa, muy a su estilo, Guevara pidió a los que “se enojan” por no incluirla en su video que le reclamen a Madonna.

Además, la creadora de contenido por fin aclaró la polémica sobre si fue invitada o no a la fiesta exclusiva de Madonna como parte de su cierre de conciertos en México.

Al parecer sí la invitó. Sin embargo, Wendy Guevara remarcó que no podría asistir, ya que tenía compromisos de trabajo, como lo fue conducir los Latín American Music Awards 2024.

Wendy Guevara

“Yo tenía muchos compromisos también. Además, si me invitó o no me invitó, ni modo. Los que se enojan o los que se ríen, a ustedes Madonna no saben ni que nacieron, pero al menos Madonna ya sabe de mi existencia”.