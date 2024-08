Wendy Guevara revela lo que le dijo Madonna cuando la regañó en el escenario

La participación de Wendy Guevara en el concierto de Madonna, el pasado 23 de abril en la Ciudad de México, como parte de su gira ‘Four Decades: The Celebration Tour’ generó gran revuelo en redes sociales.

La influencer mexicana, que comenzó su fama precisamente en las redes, demostró porque sigue siendo la favorita de muchos al compartir el escenario con una de las artistas más importantes de la industria musical en la historia, ¡Madonna!

De todos modos se divirtieron en el escenario / Instagram

La influencer subió al escenario cuando los bailarines que desfilaban, como si estuvieran en una pasarela al ritmo del tema ‘Vogue’. De acuerdo con otras presentaciones de Madonna previas, lo que tenía que hacer ‘la Perdida’ era calificar a los bailarines desde una silla. Sin embargo, Guevara se puso de pie, lo que provocó que la Reina de pop tomara del brazo y le pidiera que se sentara. El breve momento dio mucho de qué hablar en redes.

Madonna casi perdiendo la paciencia con la Wendy 🤣 pic.twitter.com/8K3zQ7y2Nh — ❄️𝓢𝓪𝓷𝓽𝓸❄️ (@yoyaque) April 24, 2024

Ve: Acusan a Bellakath de no pagar regalías ¡aseguran no contesta las llamadas!

Wendy Guevara responde a haters que la criticaron por subir con Madonna en su concierto

Ahora en su pódcast con Poncho de Nigris “Ponchendy” en su reciente capitulo llamado “Nos quisieron ver la cara” la ex participante de “La casa de los famosos México” respondió a las críticas recibidas por su espontánea interacción con la cantante.

Ante los comentarios negativos, Wendy aseguró que quienes la juzgan probablemente no tuvieron la oportunidad de asistir al evento. “Yo los invité y les dije ‘márquenle a Madonna, escríbanle un mensaje’, Madonna ni sabe que la vida los parió p3nd..j*s, es la verdad… y las que criticaron no tuvieron ni para ir por un boleto”.

Lee: Paola Rojas rompió en llanto al recordar a Verónica Toussaint en medio del pódcast que crearon juntas

Wendy Guevara no entendió lo que le dijo Madonna porque ¡no habla inglés!

Wendy también mencionó que no fue la única famosa que tuvo un desaire con Madonna, pues Salma Hayek también fue “reprendida” por la cantante, sin recibir las mismas críticas.

Finalmente Wendy confesó que primero no sabía que le dijo Madonna “porque no se inglés” pero que sí la jalo para que se sentara: “Fue la adrenalina que yo sentí, me paró y empiezo a mover el cul* y ella se paró, me jala y me dice ‘siéntate’, me agarró la mano”, explicó.

Lee: Mariana Echeverría habla del físico de Sabine Moussier y asegura ¡la quiere besar!: “no sé si bicicletea”