Wendy Guevara y Lolita Cortés se llevaron la noche en la final de Solo la más ¿Hubo encontronazo?

Hace unas semanas Wendy Guevara causó revuelo en las redes tras ser invitada especial de Madonna en un concierto en México. Subió al escenario y participó brevemente en el espectáculo. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar, incluyendo la de Lolita Cortés

Lolita Cortés, dejó claro que Wendy Guevara es una celebridad y no una artista. También se supo que hubo falta de entendimiento entre Madonna y Wendy en el escenario y que la ‘Reina del pop’ no invitó a ‘la Perdida’ a su fiesta privada de cierre de los shows en tierras aztecas.

“Hay que saber diferenciar. Hay celebridades y hay artistas, la celebridad no necesita tener talento, es famosa per se, ya. El artista no necesita ser famoso, el artista comunica, crea, estudia, se presenta a tiempo, tiene disciplina y a veces vivimos de dos pesos, pero subir al escenario nos da de comer” Lola Cortés

Wendy responde a Lolita Cortés

La celebridad afirmó que no se sintió herida por los comentarios de la actriz y destacó que Lolita no habló mal de ella en ningún momento. Además, expresó su acuerdo con los comentarios, ya que no se ve a sí misma como artista, pero enfatizó su disposición para prepararse y llegar a serlo en el futuro.

“No habló mal de mi Lolita Cortés, y la señora sí tiene razón, yo no soy una artista porque yo no me he preparado para actuar, pero eso no quiere decir que no me pueda preparar. Lo que ella dijo, artista y celebridad, son dos cosas muy distintas” Wendy Guevara

Aunque la situación no escaló, se esperaba que ambas celebridades estuvieran presentes en la final de Solo la Más. El evento tuvo lugar en el Pepsi Center, atrayendo a cientos de espectadores ansiosos por descubrir quién sería coronado como ganador, pero también intrigados por ver cómo reaccionarían después del intercambio de palabras.

Ya quisieran muchas personas tener la inteligencia emocional que maneja Wendy Guevara en estos momentos y me incluyo. Aquí la respuesta a los comentarios de Lolita Cortes. 🤩 pic.twitter.com/vP3kuHGCAI — OM (@oswaldomujica) April 29, 2024

Así fue el encuentro entre Wendy y Lolita Cortés

En la final de La más draga: solo las más, Wendy Guevara y Roberto Carlo se unieron como presentadores, mientras que Lolita Cortés tomó su lugar como jueza. El momento álgido llegó cuando Wendy Guevara presentó a la implacable jueza, expresando su admiración hacia ella e incluso bromeando sobre aquellos que intentaron enfrentarlas.

quiero presentar a una mujer que sí tiene talento que sí está preparada (…) con mucho respeto quiero que pase aquí este jurado que es de las más chingon#s la señora Lola Cortés” Wendy Guevara “Hablando de chingo#$s y chingon#$s(…)este jurado que es de las más chingon#s

Wendy Guevara y Lolita Cortés en la final de Solo Las Más 👩‍❤️‍💋‍👩#SoloLasMas #LMD pic.twitter.com/3Qzz7dkGUj — La Wendy (@LaWendyGuevara) May 8, 2024

Después de que Lolita hiciera su entrada en el escenario, Wendy la saludó y le dedicó unas palabras, destacando la admiración que tiene por ella.

“Oye Lolita, de verdad con mucho respeto, yo te estoy conociendo ahorita. Te conozco de la pantalla, de todos lados, pero tengo el honor de conocerte ahorita en persona, y quiero decirte que eres una chingon# y me querían hacer pelear con Lolita, y ¡no, culer#s! Así no son las cosas”

Lolita expresó su alegría por ser parte de la comunidad y reconoció los esfuerzos realizados para crear espacios donde su presencia sea reconocida. Además, aprovechó la oportunidad para agradecer a Wendy Guevara y elogiar sus logros.

Lolita Cortes “Quiero decirte, quiero decirles a todos que me siento muy honrada de ser parte de nuestra comunidad, y digo nuestra, porque cuántos de nosotros, durante tantos años, yo que soy muy mayor, no como ustedes que son unos niños, o sea, somos Queer y cuánto trabajo nos ha costado abrirnos espacio en la sociedad y que nos acepten como somos, con nuestras locuras, con nuestra bisexualidad (…) Gracias Wendy, gracias a todos. Somos muchos y vamos para adelante”.

