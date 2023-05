Yadhira Carrillo festejará un cumpleaños más sin Juan N: “No necesitamos un día especial para querernos”

Fue en 2019 cuando Juan N esposo de Yadhira Carrillo, fue detenido debido a su vinculación con delitos de delincuencia organizada.

Como te lo hemos contado, Juan N, esposo de Yadhira Carrillo, se encuentra en prisión, desde 2019 esto debido a que fue relacionado con delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En ese contexto, la actriz no ha quitado el pie del renglón y ha demostrado ser una persona incondicional que se encuentra en la espera de que su pareja pueda volver a su lado.

Hace unos meses comenzaron a especular que saldría ya de prisión, pero esto no fue posible, por lo que al momento sigue en la espera de buenas noticias, recientemente comentó ante la prensa que las cosas se encuentran avanzando, ya que parece ser que consiguieron un amparo:

“Ya le consiguieron un amparo a Juan, hemos ganado todas las audiencias, ayer ser ganó otra, siempre se han ganado todas, sale a la luz el momento de esperanza, así es esto. Estamos tranquilos y en espera, todo apunta a que no tendría que estar aquí, explicó.

Aunado a ello, confirmó que efectivamente el hijo del detenido se encuentra feliz con dicho avance y es que, asimismo, están seguros de que no existe un delito que perseguir, por lo que mantiene la fe de que pronto pueda abandonar la prisión.

Yadhira Carrillo está contenta ante la posibilidad de que su esposo sea liberado / Instagram: @yadhira_carrillo

Incluso fue cuestionada sobre la forma en que celebraría el 10 de mayo y si tenía pensado tenerle un detalle de parte de su esposo a su suegra, fue así que confesó que en realidad ellos son muy cercanos, ya que él busca siempre llamarle y bromear con la señora para animarla: “Es un hijo muy amoroso, es un ejemplo de hombre, trabajador, generoso”.

Por otra parte, confesó que hablan de 9 a 10 veces al día, con ello se dan la tarea de celebrar el día a día, porque no tienen seguro el mañana y es que mencionó que no requiere de un día importante para celebrarse, como es el caso de su próximo cumpleaños el cual se celebrara en unas semanas más:

“Para mí no es importante el día del cumpleaños, no lo es solo doy gracias a Dios por tener un año más de vida, pero no es importante para mí un cumpleaños, de hecho este yo casi nunca hablo por teléfono cuando son cumpleaños, ni me sé los cumpleaños. Para mí todos los días es un día más de vida”, relató.

Carillo comentó que pese a la distancias con su marido se encuentran en un buen momento en donde fluye la comunicación / Instagram: @yadhira_carrillo

A ello añadió que hace poco fue su aniversario de pareja, pero que no necesitaban de un día especial para celebrar su amor, ya que todos los días aprovechan para darse afecto, amor, escucharse y abrazarse:

“Para nosotros todos los días son importante, no tiene que llegar un cumpleaños, ni tiene que llegar un aniversario, es todos los días. Tengo un esposo de 24 horas, este él en donde este”, finalizó.