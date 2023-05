Yolanda Andrade comparte su estado de salud ante la preocupación de sus fans

“Mi cuerpo y alma agradecido por el evento que me pasó de salud. Gracias, Marilé, sin ti, nada; y obviamente a todos los médicos, enfermeras, camilleros, que me atendieron... Los milagros existen. Vi la luz y me regresé. Todavía hay más por vivir”, contó Yolanda. / Cortesía de Marilé Andrade