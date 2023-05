¿Yuridia piensa en mostrar a su bebé a sus fans?; está fue la respuesta de la cantante

La cantante también confesó que algún familiar o famoso quiere como padrino para su hijo.

Yuridia en los últimos meses ha ocupado su cuenta de Instagram para hacer dinámicas de preguntas y respuestas para estar más cerca de su público.

La cantante respondió varias interrogantes, algunas tuvieron que ver con su carrera profesional y muchas otras sobre su segundo hijo que espera junto a Matías Aranda.

La intérprete de ‘Ya Te Olvidé’ confesó que durante su gira los síntomas de embarazo se incrementaron, pues en pleno concierto aprovechó los cambios de vestuario para poder vomitar y continuar con su show.

Yuridia aseguró que los primeros meses de embarazo fueron muy complicados / Instagram: @yuritaflowers

“Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero la náusea y el vómito es lo peor que te puede pasar en la vida. Al principio no nada más tenía eso sino también tenía dolores de cabeza bien fuertes. Obviamente tocó vivir las dos partes de la gira de Estados Unidos con estos síntomas había veces que me metía al cambio rápido a vomitar y me agarraban ataques de vómito mientras la Dania y la Tati me cambiaban (después) salía al escenario sin aretes o sin el cinto del vestido, sin una cosa a la otra porque usaba el tiempo de cambio para vomitar en lugar de cambiarme ¡que asco, ya sé!”, comentó.

La exintegrante de La Academia aprovechó su humor para explicar quien quiere de padrino para su bebé, sin embargo, sorprendió al revelar a quién quiere.

Yuridia respondió algunas preguntas de sus seguidores / Instagram: @yuritaflowers

“Queremos agarrar a alguien random de la calle para ser el padrino del Beni, ya que los padrinos regularmente de todas formas se desaparecen, oigan”, comentó.

Finalmente, Yuridia confesó si tiene planeado presentarlo a sus seguidores a través de redes sociales: “Ya veremos cómo me siento, si todo sale bien, con el favor de Dios y lo platico con el padre, puede ser que sí lo presente, pero la neta no soy muy fan como de andar enseñando la carita de mis hijos ¡ay perdóneme!”, dijo.