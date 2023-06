Taylor Swift estrenaría romance con Matty Healy a menos de un mes de su ruptura con Joe Alwyn

Taylor Swift culminó su relación al lado de Joe Alwyn luego de 6 años de romance; fuentes cercenas aseguraron que terminaron amistosamente.



Taylor Swift y Joe Alwyn confirmaron su ruptura luego de 6 años de relación, situación que sorprendió a todos sus seguidores, pues creían que era el hombre con quien llegaría hasta el altar; sin embargo, ambos decidieron que era momento de culminar con su largo romance.

Sin embargo, Taylor ya estaría estrenando pareja, pues el duelo de la ruptura terminó y actualmente trasciende que la famosa tendría una relación con Matty Healy, vocalista de The 1975.

Según el diario The Sun, una fuente cercana a Swift reveló que ambos están “locamente enamorados”, aunque no era la primera vez que salían, la química entre ellos fue instantánea.

Según la fuente, Taylor Swift y Joe Alwyn terminaron su relación desde febrero de este año, por lo que no existe tema de infidelidad. / Twitter: @mustbedaylight

“Ella y Maty están locamente enamorados. Es muy temprano, pero se siente bien. Salieron por primera vez, muy brevemente, hace casi diez años, pero los tiempos simplemente no funcionaron”, comentó la fuente cercana.

Como podría esperarse, usuarios considerarían que esta relación se basa en una infidelidad por parte de Taylor; no obstante, la amistad de la cantante aclaró que no existe traición alguna.

Matty y Taylor salieron en el pasado por primera vez; sin embargo, no se conformó una relación amororsa. / Instagram: @mattyugh

“Taylor y Joe, en realidad, se separaron en febrero, por lo que no hubo absolutamente ningún cruce”, subrayó.

Cabe señalar que los rumores sobre una relación iniciaron cuando Taylor Swift sorprendió al aparecer inesperadamente en un concierto de la banda originaria de Manchester, The 1975, cantando el tema Anti-Hero en versión acústica.

No obstante, hasta este momento, la intéprete de Shake It Off y Matty aún no han confirmado su relación.