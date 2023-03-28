Espectáculos México
28 de Marzo del 2023 por @TVNotasmx / Foto: Archivo
Tras seis años de juicio, este es el resultado
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN RESOLUCIÓN DE FECHA DE VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, POR LA H. DÉCIMA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA H. DÉCIMA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA Y POR RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO EN ESTE ACTO, NOTMUSA S.A. DE C.V. Y ALFREDO MONJARAZ PLACENCIA, EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO RESOLUTIVO TERCERO, SOBRE LA NOTA PERIODÍSTICA IDENTIFICADA COMO: ¡LA BALCONEA! 'PEPILLO' ORIGEL DESENMASCARA A FLOR RUBIO, DE FECHA 03 DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS EN EDICIÓN NÚMERO MIL DIEZ, SEMANA DIECIOCHO, EN LA CUAL, SE EXPONE LO SIGUIENTE:
FLOR MARÍA NATIVIDAD RUBIO LOYA INTERPUSO UNA DEMANDA CIVIL POR DAÑO MORAL EN CONTRA DE JUAN JOSÉ ORIGEL PADILLA, CARLOS ALFREDO MONJARAZ PLACENCIA Y NOTMUSA, S.A. DE C.V. DERIVADO DE LA NOTA PERIODÍSTICA IDENTIFICADA COMO: “¡LA BALCONEA! 'PEPILLO‘ ORIGEL DESENMASCARA A FLOR RUBIO” EN DONDE SE PUBLICÓ Y TRANSCRIBIÓ EL CONTENIDO DE UN VIDEO DONDE SE PUEDE VER AL COMUNICADOR JUAN JOSÉ ORIGEL PADILLA HABLANDO SOBRE FLOR MARÍA NATIVIDAD RUBIO LOYA, POR LO CUAL, DESARROLLANDO EL PROCESO JUDICIAL Y JUNTO CON LA PRESENTACIÓN DE DIVERSOS RECURSOS, LA H. AUTORIDAD DETERMINÓ REALIZAR UN EXTRACTO DE LA SENTENCIA ANTES MENCIONADA DEL JUEZ QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA, EL DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO PROCEDIÓ A MODIFICAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, MISMA QUE QUEDÓ AL TENOR SIGUIENTE:
... “PRIMERO. - HA RESULTADO PROCEDENTE LA VÍA ORDINARIA CIVIL INTENTADA EN EL PRESENTE JUICIO, DONDE LA PARTE ACTORA FLOR MARÍA NATIVIDAD RUBIO LOYA, ACREDITÓ PARCIALMENTE LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE SUS PRETENSIONES; JUAN JOSÉ ORIGEL PADILLA, CARLOS ALFREDO MONJARAZ PLACENCIA Y NOTMUSA, S.A. DE C.V., JUSTIFICARON PARCIALMENTE SUS EXCEPCIONES Y DEFENSAS.” ...
... “SEGUNDO. - SE DECLARA QUE JUAN JOSÉ ORIGEL PADILLA Y CARLOS ALFREDO MONJARAZ PLACENCIA, EXCEDIERON SU LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y NOTMUSA, S.A. DE C.V., SE EXCEDIÓ EN SU DERECHO A LA INFORMACIÓN, CAUSANDO UN DAÑO A LOS DERECHOS DE PERSONALIDAD, HONOR Y PRESTIGIO DE FLOR MARÍA NATIVIDAD RUBIO LOYA, EN LAS ASEVERACIONES CONTENIDAS EN LA REVISTA TVNOTAS, PORTADA NÚMERO 1010 (MIL DIEZ), SEMANA 18 (DIECIOCHO), ¡EN LA NOTA TITULADA “¡LA BALCONEA! ́PEPILLO ́ ORIGEL DESENMASCARA A FLOR RUBIO: ¡SE ‘METIÓ CON UNO Y CON OTRO PARA LLEGAR HASTA DONDE ESTÁ!”; ASÍ COMO LOS VIDEOS PRECISADOS EN EL CONSIDERANDO SÉPTIMO DE LA PRESENTE SENTENCIA.”... C.V., JUSTIFICARON PARCIALMENTE SUS EXCEPCIONES Y DEFENSAS.” ...
... “TERCERO.- SE CONDENA A CARLOS ALFREDO MONJARAZ PLACENCIA Y NOTMUSA S.A. DE C.V., A LA PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN A SU COSTA, DE UN EXTRACTO DEL PRESENTE FALLO QUE REFLEJE ADECUADAMENTE LA NATURALEZA Y ALCANCE DEL MISMO EN EL MEDIO Y FORMATO DONDE FUERON DIFUNDIDOS LOS ACTOS CAUSANTES DEL DAÑO MORAL, ES DECIR, DEBERÁ PUBLICARSE UN EXTRACTO DE LA PRESENTE SENTENCIA EN LA REVISTA FÍSICA TVNOTAS, ASÍ COMO EN EL SITIO ELECTRÓNICO DE DICHA REVISTA Y EN LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA “YOUTUBE” MÉXICO. LO QUE DEBERÁ HACER DENTRO DEL TÉRMINO DE CINCO DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE SEA EJECUTABLE LA PRESENTE SENTENCIA.”...
... “CUARTO.- SE CONDENA A JUAN JOSÉ ORIGEL PADILLA A LA PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN A SU COSTA, DE UN EXTRACTO DEL PRESENTE FALLO QUE REFLEJE ADECUADAMENTE LA NATURALEZA Y ALCANCE DEL MISMO, EN EL MEDIO Y FORMATO EN DONDE FUERON DIFUNDIDOS LOS ACTOS CAUSANTES DEL DAÑO MORAL, ESTO ES, EN EL PROGRAMA TELEVISIVO “HACEN Y DESHACEN” O EN DIVERSO DEL MISMO FORMATO DE ESPECTÁCULOS CON EL MISMO NIVEL DE AUDIENCIA, ASÍ COMO EN LA RED SOCIAL “TWITTER”. LO QUE DEBERÁ HACER DENTRO DEL TÉRMINO DE CINCO DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE SEA EJECUTABLE LA PRESENTE SENTENCIA.”...
...” QUINTO.- SE CONDENA A JUAN JOSÉ ORIGEL PADILLA A PAGAR A FLOR MARÍA NATIVIDAD RUBIO LOYA LA SUMA DE $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN. LO QUE DEBERÁ HACER EN EL TÉRMINO DE CINCO DÍAS CONTADOS A PARTIR DE QUE LA PRESENTE RESOLUCIÓN SEA LEGALMENTE EJECUTABLE.”...
...”SEXTO.- SE CONDENA A CARLOS ALFREDO MONJARAZ PLACENCIA A PAGAR A FLOR MARÍA NATIVIDAD RUBIO LOYA LA SUMA DE $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN. LO QUE DEBERÁ HACER EN EL TÉRMINO DE CINCO DÍAS CONTADOS A PARTIR DE QUE LA PRESENTE RESOLUCIÓN SEA LEGALMENTE EJECUTABLE.”...
...”SÉPTIMO.- SE CONDENA A NOTMUSA S.A. DE C.V., A PAGAR A FLOR MARÍA NATIVIDAD RUBIO LOYA LA SUMA DE $600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN. LO QUE DEBERÁ HACER EN EL TÉRMINO DE CINCO DÍAS CONTADOS A PARTIR DE QUE LA PRESENTE RESOLUCIÓN SEA LEGALMENTE EJECUTABLE.”...
...”OCTAVO.- SE ABSUELVE A JUAN JOSÉ ORIGEL PADILLA, CARLOS ALFREDO MONJARAZ PLACENCIA Y NOTMUSA S.A. DE C.V., DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS AL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN Y DAÑOS Y PERJUICIOS.”...
...”NOVENO.- NO SE HACE ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTAS.”...
...”DÉCIMO.- NOTIFÍQUESE.
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