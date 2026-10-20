Compartamos Banco celebra a emprendedores mexiquenses en sus #EncuentrosDeComitésCB

Toluca, Estado de México, 19 de octubre de 2026. – Como parte de su programa de lealtad, Compartamos Banco, institución financiera especializada en impulsar a microemprendedores mediante créditos grupales e individuales, lleva a cabo sus #EncuentrosDeComitésCB en el Estado de México, entidad en la que cuenta con más clientes en todo el país. En estas celebraciones Compartamos reconoce la constancia y trayectoria de sus clientes más destacados.

Los asistentes a estos encuentros forman parte de un grupo de líderes que han demostrado compromiso y permanencia al frente de sus equipos de Crédito Grupal y, en promedio, acumulan 10 años como clientes de la institución y más de 50 ciclos o préstamos recibidos. Se trata de emprendedores que han destacado por su liderazgo, disciplina y espíritu emprendedor.

Además de la trayectoria que han construido como integrantes de los comités de Crédito Grupal, razón por la que son convocados a estas celebraciones, los participantes suelen contar con otros productos que complementan su relación con la institución, entre ellos seguros de vida, salud o protección familiar, cuentas de ahorro y productos de inversión, herramientas que contribuyen al crecimiento y estabilidad de sus negocios.

En 2025, Compartamos Banco registró más de 433 mil clientes en el Estado de México, lo que convirtió a la entidad en la número uno a nivel nacional y en la plaza con la mayor base de clientes de la institución. Actualmente, el banco atiende a 3.5 millones de clientes en todo México, de los cuales 74% son mujeres emprendedoras. Asimismo, 91% de sus clientes corresponden a Crédito Grupal, lo que refleja la relevancia de este modelo dentro de su operación.

A decir de Compartamos, el Estado de México está lleno de emprendedores de verdad; aquellos que por necesidad o por gusto han iniciado desde un puesto en la calle, hasta llegar a grandes locales con varios empleados. La institución ubica entre sus clientes a dueños de negocios de giros que van desde la producción y comercialización de ropa, alimentos y artesanías, hasta servicios, abarrotes, comercio local y productos de consumo.

Para ellos, ofrece una combinación de créditos grupales e individuales, complementados con seguimiento puntual y educación financiera, así como estrategias de acompañamiento orientadas a fortalecer el desarrollo de sus clientes.

Compartamos Banco, ha destacado por más de 36 años por ser una institución financiera enfocada en ofrecer préstamos a emprendedores del segmento popular y con amplia cobertura en el país. Cuenta con alternativas de financiamiento accesibles y cercanas que le permiten impulsar el desarrollo de habilidades y conocimientos, así como la continuidad de actividades y tradiciones que pueden convertirse en proyectos productivos sostenibles.

Compartamos Banco / Cortesía

Compartamos Banco: Historias que inspiran

Javier Negrete, originario del Estado de México, es uno de los muchos emprendedores mexicanos que han encontrado en el acceso al crédito una oportunidad para fortalecer sus proyectos y mantener vivas sus aspiraciones.

Su historia refleja cómo el financiamiento responsable puede marcar una diferencia en la vida de las personas. “En una ocasión se me descompuso el carro que utilizo para mi negocio y el préstamo de Compartamos me sacó adelante”, recuerda. Ese episodio, más allá de resolver una urgencia, le permitió comprender el valor de contar con un respaldo que brinda estabilidad y confianza para continuar.

Con el tiempo, Javier utilizó distintos créditos para fortalecer su tienda de abarrotes, un negocio que hoy es punto de encuentro en su comunidad. “Gracias a eso he podido surtir mejor, ofrecer más productos y atender a mis clientes como se merecen”, comenta.

Además de su faceta como comerciante, Javier dedica parte de su tiempo a la música, una pasión que también ha impulsado con esfuerzo. Parte de sus recursos los ha destinado a mejorar su equipo de audio, con el que ameniza eventos locales y lleva alegría a su entorno.

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Compartamos Banco / Cortesía

Acerca de Compartamos Banco

Compartamos Banco es la institución que atiende al segmento sub atendido más grande de México. Cuenta con más de tres décadas de experiencia ofreciendo servicios como crédito, ahorro, seguros y canales de pago a emprendedores mexicanos.

Nace con el propósito de brindar oportunidades de inclusión y desarrollo a las personas de segmentos populares. Actualmente sirve a más de 3 millones de clientes, de los cuales el 75% son mujeres. Es la primera institución de micro finanzas en ser signataria de los Principios de la Banca Responsable (PBR) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI por sus siglas en inglés). Es la principal subsidiaria de Gentera, cuyo propósito es impulsar los sueños de las personas, atendiendo sus necesidades financieras con sentido humano.

