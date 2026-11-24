Detrás de muchos negocios que vemos en la Ciudad de México y en sus colonias, hay historias de esfuerzo, trabajo duro, cansancio y hasta dolor, pero sobre todo muchas ganas de salir adelante. Desde puestos callejeros, tienditas de la esquina, papelerías, tlapalerías, ventas por catálogo… hasta negocios mayoristas, la lista es tan amplia como la creatividad de los chilangos. Y entre ellos miles de personas han derribado el miedo a los créditos y encuentran en el financiamiento una herramienta para empezar o hacer crecer sus proyectos.

Con esta idea en mente y con la convicción de reconocer todo ese esfuerzo de los héroes anónimos que han sacado adelante a sus familias, Compartamos Banco, realiza sus #EncuentrosDeComitésCB, una serie de eventos que se llevan a cabo a lo largo de todo el país y que concluyen en noviembre, en un evento en la alcaldía Tláhuac.

Los protagonistas de estos encuentros son clientes del Crédito Grupal de Compartamos Banco y se trata de líderes de los equipos confirmados para los ciclos o préstamos que han mantenido una relación de largo plazo con la institución. En promedio cuentan con más de 10 años de trayectoria y más de 50 ciclos adquiridos, tiempo en el que han enfrentado y superado retos, han ampliado sus negocios y, en muchos casos, convertido sus emprendimientos en una parte importante de la economía familiar y de sus colonias.

Y es que para los emprendedores chilangos, sacar adelante un negocio significa mucho más que sólo vender un producto. También implica generar ingresos para sostener un hogar, crear oportunidades para otros integrantes de la familia y hasta de la comunidad, así como encontrar nuevas formas de crecer lo que inició con esfuerzo y sacrificio.

Compartamos Banco reconoce a emprendedores chilangos / Compartamos Banco

Emprender también es un asunto familiar

La relación de los clientes con Compartamos Banco no se limita al crédito. A lo largo de su trayectoria, muchos también utilizan otros productos financieros como cuentas de ahorro, seguros y opciones de inversión que pueden complementar sus necesidades y las de sus familias.

Actualmente, Compartamos Banco atiende a 3.5 millones de clientes en México y 74% son mujeres emprendedoras. Además, 91% de sus clientes tienen o han tenido acceso a un Crédito Grupal, modelo que busca acompañar a pequeños emprendedores mediante financiamiento y un esquema de colaboración y confianza entre integrantes, con lo que se crean redes de apoyo en automático.

En la Ciudad de México, los pequeños negocios forman parte del día a día de las colonias: tiendas de abarrotes, misceláneas, negocios de comida, venta de ropa, estéticas, talleres, comercio de productos y una interminable lista de actividades que mantienen en movimiento la economía local.

Para Compartamos Banco, acercar opciones de financiamiento y acompañamiento a quienes buscan iniciar o hacer crecer un negocio puede representar una oportunidad para convertir una idea en un proyecto que genere ingresos y, con el tiempo, se vuelva parte del patrimonio familiar.

Si deseas más información de cómo obtener capital para empezar un emprendimiento, visita el sitio: https://imvi16q.s.gy/H3g4uD

Compartamos Banco reconoce a emprendedores chilangos / Compartamos Banco

Acerca de Compartamos Banco

Compartamos Banco es la institución que atiende al segmento subatendido más grande de México. Cuenta con más de tres décadas de experiencia ofreciendo servicios como crédito, ahorro, seguros y canales de pago a emprendedores mexicanos.

Nace con el propósito de brindar oportunidades de inclusión y desarrollo a las personas de segmentos populares. Actualmente sirve a más de 3 millones de clientes, de los cuales el 75% son mujeres. Es la primera institución de microfinanzas en ser signataria de los Principios de la Banca Responsable (PBR) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI por sus siglas en inglés). Es la principal subsidiaria de Gentera, cuyo propósito es impulsar los sueños de las personas, atendiendo sus necesidades financieras con sentido humano.