Gran venta de Fiestas Patrias en Sanborns del 11 al 16 de septiembre de 2025
Del 11 al 16 de septiembre de 2025, celebra las Fiestas Patrias con ofertas que le harán gritar ¡Viva México! a tu bolsillo.
¡Las Fiestas Patrias 2025 están a la vuelta de la esquina! Durante estos días especiales, disfruta en Sanborns de hasta 40% de descuento en todos los departamentos, ya sea en tienda o en línea en artículos seleccionados pagando con tu tarjeta de crédito Sanborns. ¡Está es la oportunidad perfecta para consentirte, renovar tu hogar, actualizar tu clóset o sorprender a alguien especial con un regalo!
¿Qué descuentos hay en Sanborns del 11 al 16 de septiembre de 2025?
Encuentra imperdibles descuentos en tecnología:
- Pantallas de las marcas Samsung y LG con hasta 50% de descuento ¡más hasta 18 meses sin intereses!
- En audio aprovecha las ofertas en productos de la marca JBL: Bocina JBL Charge 6, bocina JBL Go 4, bocina JBL Vibe Beam 2 ¡Con hasta el 20% de descuento!
- ¡La ofertas en el departamento de fotografía son de locura! Productos de las marcas Canon, Sony y Nikon ¡Hasta con un 50% de descuento!
- ¡Esta es la temporada ideal para renovar tu teléfono, con el departamento de telefonía hasta con el 30% de descuento!
- ¡Encuentra el rendimiento que necesitas con las mejores marcas, Asus, Huawei y Lenovo con hasta el 30% de descuento!
- Renueva tu manera de trabajar, estudiar o divertirte con esta promo imperdible ¡Tablets de las marcas Samsung, Huawei y Lenovo con hasta el 35% de descuento!
- ¡Consiente al gamer que tienes dentro! Con hasta 50% de descuento en videojuegos seleccionados o hasta 9 meses sin intereses en consolas.
- Decora tus espacios con ese toque especial que estabas buscando y aprovecha esta oportunidad única ¡Hasta 30% de descuento en Figuras Decorativas!
- En estas fiestas consiente a los pequeños y llévate un pedacito de nuestras raíces ¡Con gasta 50% de descuento en Juguetes y Pitukas Regionales!
En Sanborns encontrarás todo lo necesario para que festejes con estilo: moda, tecnología, belleza, libros, hogar, vinos y mucho más, todo con descuentos irresistibles que no querrás dejar pasar.
¡Porque México se celebra en grande y Sanborns se une a la fiesta! Aprovecha esta promoción exclusiva con tu tarjeta de crédito Sanborns y vive la alegría de ahorrar mientras disfrutas de lo mejor en todos nuestros departamentos.
Marca las fechas en tu agenda, haz tu lista de compras y ya sea en tienda o en línea, únete a la celebración con productos de las mejores marcas a precios espectaculares.
¡Sanborns tiene de todo para que las Fiestas Patrias sean inolvidables!