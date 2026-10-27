Kubo Financiero: GEMA obtiene autorización de la CNBV para tomar su control y fortalecer la inclusión financiera en México

Grupo Empresarial Maestro (GEMA) obtuvo la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para asumir el control de KU-BO FINANCIERO, S.A. de C.V., S.F.P. (Kubo), con efectos a partir del 19 de octubre de 2026.

La operación representa una nueva etapa de crecimiento para el grupo y reafirma la confianza y el compromiso de sus inversionistas con México.

La fortaleza del modelo digital de Kubo ha sido una de las principales características de la institución durante los últimos 14 años. En ese periodo, la Sociedad Financiera Popular ha atendido las necesidades financieras de casi medio millón de personas mediante un esquema completamente digital, sin sucursales físicas, ofreciendo productos de crédito, ahorro e inversión.

Kubo ampliará su portafolio con el crédito de nómina de Crédito Maestro

Durante esta nueva etapa, Kubo continuará desarrollando soluciones de crédito, ahorro e inversión, así como impulsando iniciativas de educación financiera.

Como parte de esta integración, la institución incorporará a su portafolio el crédito de nómina de Crédito Maestro, empresa que cuenta con 24 años de experiencia en la industria financiera y que ha contribuido a mejorar la calidad de vida de millones de trabajadores mexicanos.

De acuerdo con la información difundida, esta integración permitirá que un mayor número de personas tenga acceso a herramientas para administrar sus recursos, fortalecer su patrimonio y alcanzar sus metas de forma ágil y sencilla.

Asimismo, GEMA y Kubo reconocieron el acompañamiento institucional brindado por la CNBV y la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) durante el proceso de autorización, destacando su labor en favor de la transparencia, la solidez del sistema financiero y la competencia económica en México.

Kubo Financiero / Cortesía

Consejo de Administración de Kubo

Como parte de la nueva estructura corporativa, el empresario Oliver Fernández Mena asumirá la presidencia del Consejo de Administración de Kubo.

Además, se anunció el nombramiento de Gerardo Piña como director general de la institución. El directivo cuenta con más de tres décadas de trayectoria en el sector financiero y experiencia en organizaciones como Banamex, Mastercard, Nacional Monte de Piedad y Spin (FEMSA), entre otras.

Al respecto, Gerardo Piña destacó el enfoque de la empresa para ampliar el acceso a servicios financieros en el país.

“Queremos que cada vez más familias cuenten con productos y servicios financieros accesibles, soportados con tecnología de vanguardia y el respaldo de una institución sólida y confiable para que logren sus metas” Gerardo Piña, director general de Kubo.

Kubo Financiero / Cortesía

La operación también ratifica el compromiso de largo plazo de GEMA con México mediante la suma de capital, experiencia y tecnología para acercar más oportunidades financieras a las familias mexicanas y contribuir al fortalecimiento del sistema financiero nacional.

