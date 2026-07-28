Los rodillos giran por ellos: juegos de casino protagonizados por celebridades

Ellos son más que talento o una “cara bonita”, son también el símbolo estampado sobre un rodillo que abre la puerta a los premios en los mejores casinos online de México. Sigue leyendo para disfrutar al máximo.

Elvis, el rey que no deja de sonar vuelta tras vuelta

WMS le dedicó al rey del rock and roll una tragamonedas tan desmesurada como su leyenda: once carretes y 80 líneas de pago. No es una errata. Once carretes en una sola pantalla.

Las Vegas brilla de fondo, los íconos de sus canciones más famosas pueblan el tablero y la voz de Elvis acompaña cada tirada. El RTP es del 96,09% y la volatilidad, media, lo que promete un flujo de premios sostenido sin grandes sequías.

El símbolo de Elvis funciona como comodín universal y sustituye a todos los demás, salvo al de bonificación. Tres o más desbloquean hasta 20 giros gratis con un premio base de 100x la apuesta.

Durante esa ronda, los símbolos bloqueados se vuelven adherentes y se reemplazan por otros de mayor valor con cada tirada: un efecto bola de nieve que puede transformar una ronda discreta en algo tan memorable como sus canciones.

La bonificación de la jukebox añade otra capa: caer en “Hound Dog” otorga 10 giros gratis extra y hasta 25x la apuesta. Con un premio máximo teórico de 250.000x, Elvis sigue dando conciertos, aunque ahora sean digitales.

Marilyn, el diamante que cae del cielo

Playtech escogió a la rubia más icónica de Hollywood para su línea Gem Splash y le construyó un escenario acorde: tonos rosa y púrpura, labios rojos como símbolo de dispersión y diamantes que llueven sobre los carretes. El tablero tiene cinco rodillos, cuatro filas y 30 líneas de pago, con un RTP del 96,47% y apuestas desde 0,10 por giro.

La mecánica que da nombre al juego es ingeniosa. Unas gotas de gema púrpura aterrizan sobre los rodillos y bajan una posición con cada tirada. Cuando una coincide con un símbolo Gem Splash, el jugador cobra un premio instantáneo de hasta 100x.

Alinear todas las posiciones con símbolos de gotas dispara el techo a 2.000x la apuesta. Hay giros gratis activados por tres o más labios de Marilyn, con un premio de hasta 50x solo por conseguirlos y un jackpot progresivo de tres niveles que salta en cualquier momento, sin previo aviso.

La combinación de volatilidad alta y premio gordo aleatorio es uno de los motivos por los que jugadores de todas las generaciones lo disfrutan.

Ronaldinho, la calle como cancha

Booming Games lanzó Ronaldinho’s Streetball Bonanza justo a tiempo para el Mundial 2026, y la ambientación lo dice todo. Calles de Brasil, música que huele a samba y el propio Ronaldinho haciendo filigranas entre los símbolos.

El tablero es un 6x5 con mecánica Scatter Pays. Nada de líneas de pago tradicionales. Aquí se necesitan ocho o más símbolos iguales en cualquier parte de la pantalla para cobrar, mientras que el premio máximo alcanza las 6.500x la apuesta.

Lo que sostiene la partida son las cascadas. Cada combinación ganadora desaparece, nuevos símbolos caen y la cadena puede repetirse varias veces en un solo giro. Para activar los giros gratis hay dos caminos: aterrizar cuatro o más scatters de golpe, o ir cargando el Street Cred Meter, un medidor que puede dispararse en cualquier tirada.

Una vez dentro de la ronda libre, aparecen multiplicadores de x2 a x100 que se combinan entre sí y pueden escalar hasta x500. Tres o más scatters durante los giros gratis suman tiradas extra, y quien prefiera saltarse la espera tiene la opción de compra directa.

Bruce Lee, el golpe que multiplica

WMS llevó al maestro de las artes marciales a los rodillos con una mecánica que rompe el molde: Super Multi-Pay. En lugar de un solo tablero, la pantalla muestra cuatro sets de carretes.

Los rodillos principales giran primero. Si aparece un comodín o una dispersión, el símbolo se desplaza a los tableros secundarios, que giran uno por uno y generan combinaciones adicionales. Es como una coreografía de combate donde cada golpe abre otro.

El juego tiene cinco carretes, 80 líneas de pago, volatilidad media y un RTP del 95,9%. El logo de Bruce Lee actúa como comodín y sustituye a todos los símbolos salvo el Yin Yang, que es la llave de los giros gratis (tres o más lo desbloquean). Con un premio máximo de 250.000x, el potencial está ahí para quien tenga paciencia de cinturón negro.

Elvis, Marilyn, Ronaldinho, Bruce. Cuatro nombres que vieron el éxito hace décadas, pero que siguen generando emociones cada vez que alguien en un casino de México pulsa “girar”. Los rodillos, al final, giran por ellos.

