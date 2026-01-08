Rescata el gobierno de la Ciudad de México a 936 animales del Refugio Franciscano y los resguardará

Luego de que personal de las Secretarías de Gobierno y Seguridad Ciudadana, así como de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial dieran cumplimiento a una orden judicial para resguardar a 936 animales del Refugio Franciscano A. C., la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que respetarán la decisión judicial sobre la propiedad del inmueble, pues lo prioritario es salvaguardar la integridad de los animales.

“Derivado de una orden judicial, el día de hoy el Gobierno de la Ciudad ha decidido rescatar a todos los animales que se encuentran en este refugio para ser trasladados a un lugar seguro donde se garantice, en todo momento, su cuidado, protección, alimento y bienestar”. Clara Brugada Molina

Gobierno de la Ciudad de México rescata perros del Refugio Franciscano / Redes sociales

¿Qué pasará con los perros del Refugio Franciscano?

En conferencia de prensa, realizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina, quien estuvo acompañada por los titulares de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, y de la FGJCDMX, Bertha Alcalde Luján, así como del responsable jurídico de la SecGob, Jesús Salazar Velázquez, señaló que esta decisión derivó de la situación en el Refugio Franciscano A. C. para animales, donde se han corroborado las malas condiciones, el hacinamiento y maltrato a los seres sintientes.

Asimismo, explicó que los animales serán trasladados a tres espacios a cargo de Secretaría de Medio Ambiente, ubicados en el Ajusco, alcaldía Tlalpan; y precisó que los animales que se encuentren en estado de salud crítica, de ser necesario, se trasladarán al Hospital Veterinario y a clínicas del Gobierno de la ciudad y privadas.

Gobierno de CDMX resguardará a perros del Refugio Franciscano / Redes sociales

¿Qué se hará para proteger a los animales en la Ciudad de México?

Además, la mandataria capitalina anunció la presentación de una iniciativa de ley que regule los refugios y albergues para animales en la Ciudad de México como parte del compromiso de su administración para garantizar el bienestar de los seres sintientes.

“Reiteramos que esta Ciudad de México es una ciudad animalista, solidaria, que respeta la vida en todas sus formas. Estamos comprometidos con ello, reconocemos, como lo hace la Constitución de la Ciudad de México, a los animales como seres sintientes”, expresó Brugada Molina.

La líder del Ejecutivo local resaltó que su gobierno seguirá promoviendo el bienestar animal, que significa garantizar protección, cuidado y respeto, muestra de ello es la decisión histórica de prohibir el uso de la violencia contra animales en espectáculos públicos, así como también la prohibición de venta de animales en el mercado de Sonora.

Rescatan mas de 900 perros del Refugio Franciscano / Redes sociales

¿Cómo empezó la investigación del Refugio Franciscano en el que habían perros maltratados?

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que la investigación inició formalmente en diciembre de 2015 a partir de múltiples denuncias ciudadanas relacionadas a condiciones en las que se encontraban perros y gatos al interior del inmueble conocido como Refugio Franciscano, mismas que derivaron en inspecciones ministeriales y periciales, así como en dictámenes en materia de medicina veterinaria forense y en el cateo ejecutado este miércoles.

Señaló la fiscal local que se tiene un conteo preliminar de 936 animales identificados, de los cuales, conforme a los dictámenes técnicos, 798 presentan afectaciones compatibles con maltrato o crueldad. El grupo se conforma por 759 perros y 39 de gatos; 20 ya se encontraban hospitalizados debido a la gravedad de su estado de salud y 21 más habían fallecido.

“Se constató un número de animales muy superior a la capacidad real de las instalaciones. Los espacios eran insuficientes, lo que impedía el descanso adecuado y la movilidad mínima de los animales; las condiciones de alojamiento también son deficientes, se documenta la falta de ventilación, ausencia de luz natural, jaulas sin techo con protección contra la intemperie, acumulación constante de heces y orina, presencia de fauna nociva, entre otras”, precisó Alcalde Luján.

Derivado de la atención médico veterinaria, en el lugar se hallaron animales con enfermedades sistemáticas como dermatitis severa, problemas ortopédicos evidentes, lesiones avanzadas, dolor no tratado, tumores, secuelas neurológicas y uso de medicamentos caducados.

La fiscal capitalina aseguró que la investigación continúa, mientras que el gobierno central asumirá el resguardo temporal de los seres sintientes que fueron rescatados.

El jefe de la policía capitalina precisó que, una vez cumplimentado el ordenamiento judicial, en el que participaron 200 elementos de la SecGob, SSC, FGJCDMX y PAOT.

Pablo Vázquez Camacho, jefe de la policía capitalina, destacó que efectivos de la Brigada de Vigilancia Animal, perteneciente a la dependencia a su cargo, ya se encontraban en el lugar con transportadores y demás instrumentos necesarios para asegurar cuidadosa y efectivamente a los animales y trasladarlos a los distintos centros donde serán recibidos, incluidas las instalaciones de la propia corporación especializada en el bienestar de los seres sintientes, que va a recibir a algunos de los de los perros para su atención.

Aseguró que se va a “supervisar que en todo momento los animales reciban la atención que merecen”, principalmente los que tienen una salud más deteriorada, y que se hará todo lo posible para restituir su estado de salud y se sigan los procesos conforme a derecho.