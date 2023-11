¿Sin nada que hacer este fin de semana? ¡Aquí te dejamos cinco actividades!

¿Todavía no sabes qué hacer este fin de semana? ¡No te preocupes! Aquí te decimos algunas actividades para que no te aburras en casa. ¡Hay para todos los gustos y horarios!

The Disney Gala: Exposición de moda

La exposición The Disney Gala: Celebrating animation in style que celebra la moda detrás de los personajes más icónicos a través de colecciones de cápsula de once diseñadores mexicanos, llegó a la CDMX.

Aquí podrás vivir la experiencia de ver las cápsulas inspiradas en personajes animados de las más icónicas películas de Disney. Y lo mejor es que: ¡Es completamente gratuito!

The Disney Gala México 2023 influencers top en la gala pic.twitter.com/PIPbYcWjh4 — Influencers.mx (@mx_influencers) October 20, 2023

¡No te quedes fuera! Se parte de su Universo con esta exposición, la cual festeja los 100 años de The Walt Disney Company. La cita es en el Museo Soumaya situado en el Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra, Granada, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

La exposición estará disponible hasta el próximo domingo 19 de noviembre de las 10:30 a 18:30 horas, todos los días de la semana.

Sweeney Todd: El barbero asesino de la Calle Fleet

Para quienes son fans del mes del terror, llegó a la CDMX el famoso thriller musical Sweeney Todd: El barbero asesino de la Calle Fleet, historia que toma lugar en Londres victoriano en la que un barbero exiliado injustamente regresa al país antes mencionado después de 15 años.

Al darse cuenta de que perdió a su familia, inicia una sangrienta cruzada en busca de venganza. ¡No te la puedes perder!

La puesta en escena se presenta de viernes a domingo en el Teatro Milán de la Ciudad de México, en los horarios: Viernes 20:45 horas, sábado 16:30 y 20:30 horas, domingo 17:00 horas y estará disponible hasta el 30 de diciembre.

Servicios Culturales



Sweeney Todd: El Barbero Asesino de la Calle Fleet

Obra de #Teatro 🎭



Un barbero exiliado injustamente regresa a Londres después de 15 años. Al darse cuenta que ha perdido a su familia, inicia una sangrienta cruzada en busca de venganza. pic.twitter.com/DUe5bEGXMR — Sayume SI (@Sayume_SI) October 28, 2023

Gran desfile de ‘Día de muertos’

Como todos los años, este evento invita a todas y todos los capitalinos que busquen pasar un buen rato en honor a una de las festividades y tradiciones favoritas en México, el Día de Muertos.

El Desfile de Día de Muertos se llevará a cabo el día sábado 4 de noviembre en punto de las 14:00 horas. ¡Es gratuito!

El recorrido comenzará en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, ubicado sobre el Paseo de la reforma.

¿Asistirás al Gran Desfile de Día de Muertos? 🤩



Te compartimos las siguientes recomendaciones para que disfrutes al máximo este evento. 🌼🕯️💀🕯️🌼 pic.twitter.com/Mubv9hK96J — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) November 2, 2023

Der Klassiker: Bayern de Múnich vs. Borussia Dortmund

Para los amantes del futbol, uno de los clásicos alemanes más esperados de la temporada llegó y, ¡no te puedes quedar fuera!

Si quieres vivir la experiencia de ver el partido junto a más aficionados del Bayern de Múnich o Borussia Dortmund, entra al registro y se parte de este gran evento. ¡Es gratuito!

La cita será el próximo sábado 4 de noviembre en punto de las 11 horas en La Diabla Revolución Ponciano Arriaga 32, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030 CDMX.