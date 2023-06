Mitomanía ¿Qué es y cuáles son los rasgos para identificarla?

Un mentiroso compulsivo es una persona que distorsiona la realidad de manera reiterada y frecuente. Aunque al principio pueda tratarse de conseguir un beneficio personal puede comenzar a hacerlo sin motivo alguno.

Seguramente y para safarte de alguna situación has recurrido a la mentira, ahora imagina que lo que sale de tu boca, cada vez es más habitual como si esto fuera parte ya de tu realidad, ¿te resulta familiar?

Si bien, no hay ser humano que no mienta pese a ser un acto castigado por la sociedad, hay quienes no diferencian y no existe en su moral el bien y el mal de lo que se dice, pues hay personas que utilizan esta herramienta para afrontar la realidad y hacer más llevadera la aceptación social.

¿Qué es la mitomanía?

La mitomanía también se conoce como pseudología fantástica o mentira patológica. Como su nombre lo detalla, se trata de un trastorno psicológico que consiste en la conducta repetitiva del acto de mentir. La mitomanía es una conducta adictiva que se adquiere por repetición, ya que es constantemente reforzada por los beneficios que logra.

La mitomanía también es conocida como trastorno facticio o trastorno ficticio, por lo que te contamos algunas características o síntomas que pueden ayudarte a identificar este problema, estos son algunos de los síntomas más comunes que presentan los mitómanos:

Usualmente, un mitómano miente con la finalidad de obtener admiración, evitar un castigo, o justificar un incumplimiento. / Pixabay

Síntomas de la mitomanía

Niveles de ansiedad elevados cuando se presentan las condiciones ideales para mentir.

Pensamientos frecuentes que incitan a mentir.

Dificultad para resistir el impulso de mentir.

Satisfacción cuando no se descubren las mentiras.

Baja autoestima.

Pocas habilidades sociales.

Tendencia a desdibujar la realidad, que incrementa con el tiempo.

Además de la presencia de estos síntomas, existen otras formas de identificar la mentira patológica:

Un mitómano dice mentiras porque vive insatisfecho con su realidad. / pixabay

¿Cómo identificar a un mitómano?

A menudo hablan de experiencias y logros en los que parecen heroicos o victoriosos.

También cuentan historias donde son las víctimas en búsqueda de simpatía.

Sus historias tienden a ser elaboradas y llenas de detalle.

Pueden tener diferentes versiones de la misma historia.

Algunos casos de mitomanía provienen del trastorno de personalidad antisocial o personas con dependencia de sustancias. Sin embargo, otros casos parecen no tener una razón médica o psicológica para este comportamiento.

Sus historias tienden a ser elaboradas y llenas de detalle. / Pixabay

Si has escuchado la frase de “El que miente una vez, miente siempre”, esto tiene una explicación y justo se puede deber a una persona que padece mitomanía

Una persona mitómana tiene varias características:

Miente de manera habitual y llega a creerse su realidad alternativa.

Busca atención y admiración a partir de las mentiras que cuenta.

Busca compensar inseguridades a través de la mentira.

Presenta baja autoestima.

Busca que no se descubran sus mentiras.

Con información de ciencia.unam.mx