Reconoce los dones de tus hijos

Todos tenemos dones. Pero tendemos a olvidarlos o los ignoramos, porque no queremos hacer enojar a los adultos que nos rodean. No queremos ser “raros”. A veces los adultos reprimen la imaginación de un niño para protegerlo, para que no lo excluyan de sus grupos sociales.

Los niños pueden ver sin prejuicios, porque no saben qué es lo que “deben” ver y lo que no. Lo ven y lo sienten todo. Ayúdale a entender que muchas personas pueden no creerle y que lo pueden ridiculizar. Enséñale a ser prudente con lo que dice, sin bloquear su mente.

No lo fuerces a contarte más de lo que quiera compartir contigo. Si se siente presionado puede bloquearse, mientras más grata sea la experiencia, más fácilmente fluirá.

Si lo haces sentir escuchado y seguro, tal vez te sorprenda lo mucho que puedes aprender de un niño. Permítele que te diga cómo ve el mundo, qué cosas percibe, y responde sus preguntas con honestidad para que se sienta respetado.

A veces tienen amigos imaginarios, o pueden ver el aura de las personas o sienten la energía de las personas y situaciones de manera espontánea y sin filtros. Enséñale buenos modales, pero no lo hagas dudar de su intuición.

Canva

• A veces los niños pueden ver cosas que al ojo adulto se le escapan. Muéstrale fotografías o imágenes y permite que te diga lo que le transmiten.

• Puede ser que tenga la capacidad de sentir la energía. A la mejor puede sentir emociones ajenas o predecir eventos futuros. Regálale confianza y enséñale a protegerse imaginando que lo baña una luz dorada, azul o de su color favorito, que siempre le va a proteger cuando experimente energías externas.

• ¿Huele cosas que nadie puede oler? ¿Puede experimentar los sabores de una manera distinta? Dale a oler muchas cosas diferentes para que entrene su olfato y déjale experimentar muchos sabores.

• Si parece que vive entre dos realidades -la de su imaginación y la que comparte con nosotros-, será difícil saber si es fantasía o si realmente está viendo algo más. Reprimirlo bloqueará su creatividad. Tener un mundo interno al cual pueda retirarse a cargar pilas cuando las cosas de afuera no van tan bien puede ser una ventaja.

A los niños les da seguridad saber que su ángel de la guarda los guía y protege. Evita que se sientan vigilados y que crean que serán castigados por ese ojo que todo lo ve. En lugar de eso diles que son amados y aceptados tal y como son.

Sueños y pesadillas: enséñale que siempre estará seguro y protegido, inclusive mientras duerme. Nada puede tocarlo o hacerle daño, hacer oración antes de ir a la cama lo hará́ sentir seguro.

A veces los niños tienen premoniciones o deseos que se hacen realidad. Cuando esto sucede se culpan pensando que ellos lo han provocado. Es muy importante que sepan que sus intuiciones y percepciones no pueden dañar a nadie y que anticipar un suceso no quiere decir que ellos lo causaron.