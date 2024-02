Fans de Karol G desesperados por boletos en México; la cantante les responde

Karol G está por llegar a México. La cantante colombiana ofrecerá conciertos en el país dentro de muy pocos días y la fiebre ya comienza a sentirse en la ciudad.

De hecho, se hicieron virales unos carteles que los fans dejaron en las calles con la esperanza de encontrar un boleto para ver a ‘la Bichota’.

Con la ocurrencia que caracteriza a los mexicanos, los fans de Karol dejaron carteles con divertidos mensajes para lograr tener un boleto para poder disfrutar de su música en vivo.

“Busco chamba. No tengo experiencia, me da hu3v4 todo, no acabé la prepa, pero quiero un boleto para Karol G, contáctame”, dice uno de los famosos carteles que ya dieron la vuelta por todo el internet.

La Bichota tendrá conciertos en México / Instagram: @karolg

Karol G reacciona a carteles buscando boletos para sus conciertos en México

Las imágenes fueron tan virales que la mismísima ‘Bichota’ reaccionó en su cuenta de X (Twitter).

Aunque se pensaba que la cantante podía tener un acto de generosidad con las personas, Karol G expresó en su lugar lo impaciente que está por llegar a México.

“Yo también estoy desesperada!! Ya casi los veoooo Méxicooo”, escribió.

