Gigantes dormidos: los equipos decepción de esta temporada en LaLiga

Si bien todavía queda mucho por recorrer, ya podemos hablar de clubes que no han estado a la altura de sus expectativas. Los casos más interesantes

A medida que la temporada 2024 – 2025 entra en su recta final y se empiezan a definir las fechas de los partidos más importantes, empieza a ser momento de hacer balances y mirar en retrospectiva: ¿cómo lo han hecho algunos equipos? ¿Se puede hablar de decepción? ¿Están a tiempo de dar vuelta el rumbo y salvar lo que ha sido un mal desempeño?

Después de todo, LaLiga no da descanso y es uno de los torneos que más expectativa genera a lo largo y ancho del mundo. De hecho, no existe país en donde no se tome partido por alguno de los equipos más reconocidos de España, así como también se incrementa el debate en redes sociales.

En ese sentido, es tal la importancia que ha tomado el torneo español, que los clubes no solo se preocupan por la actualidad, sino que también comienzan a proyectar el futuro del equipo y la plantilla. Esto sucede, claro, cuando su rendimiento no los agobia.

Es por ello que, a continuación, vamos a adentrarnos en los equipos que no han logrado cumplir las expectativas previas que se habían depositado sobre ellos para esta temporada. Más allá del dominio que siguen ostentando el Real Madrid, Barcelona y, en menor medida, el Atlético de Madrid, algunos equipos no pudieron dar el gran salto.

1 – Girona: tras su histórico tercer puesto conseguido en la temporada anterior, el conjunto catalán debía revalidar todo lo hecho. Es más, también debería dar un examen mayor al disputar un torneo tan importante como la UEFA Champions League. Sin embargo, esta temporada no ha sido color de rosas.

Para empezar, ha quedado eliminado en la fase regular del nuevo formato de la competición europea, terminando en la posición 33 entre 36 partidos y solo consiguiendo una victoria y perdiendo los restantes siete partidos. Sin dudas, un rendimiento lejos de lo esperado en muchos sitios de apuestas online de España y el resto del mundo.

En tanto, en la competencia doméstica, el Girona tampoco supo revalidar lo conseguido en el 2024 y por ahora se encuentra fuera de la zona de clasificación a las competiciones europeas. Lo que suceda en estas últimas temporadas será crucial para proyectar una próxima temporada mucho más competitiva y entretenida para sus aficionados.

2 – Valencia: uno de los equipos más convocantes y con historia de LaLiga sigue atravesando un muy mal momento y en esta temporada sigue en la lucha por evitar el descenso de categoría.

Si bien el club se encuentra en una crisis general que afecta a lo que sucede en el campo de juego, no fueron pocos los que habían pensado que en esta temporada el conjunto “Che” podría dejar atrás el fantasma de la segunda división. Sin dudas, se vendrán fechas cruciales para el Valencia.

3 – Sevilla: uno de los grandes animadores de LaLiga de España y, en especial, de Europa de los últimos años se encuentra enfrentando un 2025 más que decepcionante. Tras tomar un poco de aire de la zona roja de la tabla, aún se encuentra muy lejos de las primeras posiciones.

Cabe recordar que los dirigidos por Francisco Javier García Pimienta se han acostumbrado a levantar la Europa League a nivel continental, así como también dar la gran sorpresa en LaLiga o en la Copa del Rey. Hasta el momento, esta temporada no es más que una muy mala transición para el equipo sevillano.

4 – Betis: cruzamos de vereda para hablar del clásico rival del Sevilla. Si bien pudo coronar una buena clasificación a la Conference League en la temporada pasada, actualmente se encuentra en la lucha por clasificar a la siguiente ronda. Además, en LaLiga se encuentra bastante lejos de los puestos de vanguardia.

Si bien uno podría pensar que este presente sería la envidia de muchos otros clubes españoles, lo cierto es que el Betis lleva años buscando volver a ser ese equipo animador y dejar de estar a la sombra del Sevilla. Este 2025, por el momento, no pareciera ser el año para lograrlo.

5 – Espanyol: si bien se suele pensar que un equipo que vuelve a la primera división, más en un torneo como LaLiga, necesita un poco de tiempo de adaptación, lo cierto es que el presente del Espanyol de Barcelona es más que decepcionante.

Aunque no se le exija ser uno de los animadores del torneo ni estar en posiciones de clasificación en Europa, el conjunto catalán apuntaba a permanecer tranquilo este año en la elite del fútbol español. Hasta el momento, se encuentra al borde del precipicio a muy pocos puntos del descenso. ¿Será capaz de mejorar su presente?

Conclusión

Tal y como hemos comentado, LaLiga ha sido monopolizada en los últimos años por el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Barcelona, con pocas excepciones en cada temporada. Ahora bien, la emoción muchas veces parece venir desde los últimos puestos de la tabla.

Con la recta final del torneo ya entre nosotros, es momento de seguir de cerca la actualidad de estos equipos para terminar de confirmar su mala racha o poder ser testigos de una remontada histórica. ¿Cuál crees que podrá dejar atrás esta mala imagen y terminar festejando?