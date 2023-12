Hombre transfiere exagerada suma de dinero a su ex ¡Por amor!

¡Se volvió loco! En la plataforma de TikTok se volvió viral la locura que un hombre decidió hacer por amor, pues le transfirió una gran cantidad de dinero a su ex, solo para que ella supiera que la sigue amando.

En el clip se puede ver que la persona está en total estado de ebriedad, razón contundente que lo llevó a tomar esta terrible decisión.

“Yo la amo a Martina. Le voy a pasar 45 lucas”, dijo el joven.

Aunque su amigo intentó evitar esta locura, el hombre se aferró, incluso se frustró cuando la aplicación no hacía la transferencia. Sin embargo, cuando lo logró mostró la imagen del recibo con total orgullo.

Como era natural, usuarios reaccionaron a esta historia de TikTok y subrayaron lo suertuda que fue la ex del hombre, pues recibió una gran suma de dinero.

Así fue el momento:

“Qué suerte esa Martina, 45 mil”, “Qué ganas de ser Martina”, “El sueño ser Martina”, “Quién pudiera ser Martina”, “Mi ex no me pagaba ni la cena”, fueron algunos comentarios.