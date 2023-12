¿Qué le pasó a Jezzini? Apareció desfigurado y le llovieron memes

Jezzini es tendencia en redes sociales y todo el mundo está hablando de él, gracias a una nueva historia que contó en TikTok.

El influencer es conocido por los momentos que comparte de manera divertida en redes, que parece que solo le pasan a él.

Tal como sucedió esta vez al dejarse ver desfigurado en uno de sus nuevos videos en el que usó como introducción: “Storytime de cuando me convertí en Sid de la Era del hielo”, mientras mostraba sus ojos sumamente hinchados.

@jezzzini MUCHO OJO 👁️ CON ESTA TRAGEDIA JAJJAJA ME URGE UNA LIMPIA ♬ original sound - JEZZINI

¿Por qué Jezzini está hinchado?

Resulta que el popular personaje de redes terminó de esta manera debido a un masaje que le hicieron en la espalda.

Jezzini explicó en el video que eso le pasó porque se quedó boca abajo en una sola posición aproximadamente una hora y media y cuando se levantó, la masajista le pidió que no se viera al espejo, así que obviamente se asustó y corrió al espejo a ver qué había pasado y se dio cuenta que tenía los ojos muy hinchados.

“Yo me levanté de la cama de masajes y sentí tantita presión en los ojos. Y me dijo (la masajista): ‘No te veas al espejo’. Y yo obvio me vi al espejo”, contó.

La historia de Jezzini fue tan popular por lo divertido que se ve su rostro que los internautas comenzaron a hacer memes como: “A veces pienso que en la vida me va de la fregada pero luego veo algo nuevo sobre Jezzini y se me pasa”, acompañando esto con la foto del influencer con los ojos sumamente hinchados.

A veces pienso que la vida me va de la fregada pero luego veo algo nuevo sobre Jezzini y se me pasa pic.twitter.com/9Flyq8Gs3g — Daniela🎈 (@DanielaDLaCruzC) December 5, 2023

Además de memes, los internautas comenzaron a debatir con lo que le sucedió al influencer y algunos comentaban que esto no era normal y probablemente era una alergia, entre más opiniones.

Finalmente, hace unas horas Jezzini comunicó que ya se estaba deshinchando gracias al hielo que tuvo que ponerse en el rostro y se burló de los memes que llovieron en internet: “Vengo a dar un update (actualización) porque ya vi que trending topic (tendencia) en Twitter, He recibido muchos mensajes. Todos me están apuntando y diciendo: ‘Tiene esto’… Ahorita nada más le quiero decir mucho hielo. Ya no estoy hinchado” y tituló el video: “Update de mis ojos que todo México y Latam se están burlando”.