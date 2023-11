¡A mordidas! Perrito se viraliza por comerse el trompo de una taquera

Este es un suceso en el que creemos que si nadie lo graba, nadie lo cree. En redes sociales ya circula un perrito astuto que probó que aunque es de la calle, el no se queda con hambre.

Fue a través de la plataforma de TikTok que un usuario compartió un video captado cuando iba a bordo de un automóvil y pasó por un puesto de tacos, y es que su sorpresa fue tal al darse cuenta de un perro trepado en una mesa, comiéndose el pastor directamente del trompo sin que nadie se diera cuenta.

Aparentemente el animal habría aprovechado que nadie se encontraba cerca, para subirse a la mesa y despacharse él solo.

Pese a que no se escucha el audio real de la grabación, se puede entender que las personas que viajaban en el auto parecen alertar a los dueños del local de lo que ocurría, pues justo en el momento que pasan se ven cómo salen dos personas del local, aunque ya no se ve su reacción al sorprender al animal comiéndose “la venta”. Eso sí en defensa del local, podríamos afirmar que los tacos debían de estar buenos, pues como dice el refrán, “perro no come perro”.

Como era de esperarse, el suceso se tomó con gracia y echaron culpas al local, defendiendo a capa y espada la acción del lomito.