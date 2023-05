¿Quién es La Chica del Bikini Azul? Tiktoker presume que su madre posiblemente fue musa de Luis Miguel

Luis Miguel México por Siempre. No obstante, el 14 de febrero anunció su regreso a los reflectores con su Tour 2023.

Con el regreso de Luis Miguel, la euforia por sus canciones no ha cesado y es que se han convertido en un tema de conversación recurrente.

Tanto así que los boletos de sus localidades se agotaron en minutos, convirtiendo su nueva gira en una de las más esperadas de todos los tiempos.

En ese contexto, el artista se encuentra en todos lados, incluso en TikTok, en donde han comenzado a salir a la luz teorías acerca de sus canciones y es que luego de la serie de Netflix, sus fans se enteraron de que muchas de sus melodías retrataban momentos claves de su vida.

Por lo que, un joven tiktoker compartió que su madre pudo ser inspiración para uno de los grandes éxitos del artista.

Como prueba de ello presentó unas fotos en las que observamos al cantante en su juventud a lado de una mujer quien es madre del joven.

El tiktoker mostró fotos de Luis Miguel y su madre en una aparente comida / TikTok: @cris_sing

En las imágenes se muestra a Luis Miguel observando de manera detenida y feliz a aquella mujer, por lo que el tiktoker sostiene que ambos pudieron tener un breve romance.

La Chica del Bikini Azul marcó un antes y un después en la carrera del artista, ya que en esa época el cantante atravesaba la transición de adolescente a hombre, por lo que resultó ser un hit. El tema fue lanzado en 1984.

Luis Miguel en su regreso a los escenarios ha disfrutado de un éxito total / Facebook: @Luismiguel

Aunado a eso, esta no es la primera vez que alguien reclama el crédito de la canción, por el hecho de que muchas otras mujeres han señalado que es una melodía inspirada en ellas.

No obstante, es difícil saber si esto es o no verdad, debido a que en realidad Luis Miguel no escribió la canción, sino Honorio Herrero y Carlos Colla.

En su imagen, ahora luce muy galán, delgado, rozagante; muy distinto al que hemos visto en otras etapas / 305shock y Grosby Group

Internautas reaccionan a la supuesta musa de Luis Miguel

Claro que los usuarios de Instagram se dieron a la tarea de dar a conocer su impresión de las cosas y es que les sorprende como es que el cantante miraba a la joven:

“Es que cómo no se va a fijar, es hermoso dios mío”, “Pero cómo la mira. ¡Ay, eso sí que fue especial!”,"Pero cómo la mira, hermosa tu madre”, “Qué hermosa la señora”, “Wuau y sigue siendo hermosísima tu madre”, "¡Qué guapa es tu madre!”, "¡Qué linda, regia, estupenda!”,"Qué hermosa”, “Bella y natural”, “Que nos cuente la historia, yaaa”, “Por favor déjala hablar, queremos saber su experiencia”, comentaron usuarios.