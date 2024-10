Alejandro Sanz confiesa su lucha contra la depresión y su renacer en la música

En una sincera entrevista con Pati Chapoy, el artista español Alejandro Sanz abrió su corazón sobre la profunda crisis emocional que vivió hace unos meses y que lo dejó al borde de abandonar la música.

Durante la conversación, Sanz relató cómo la falta de ilusión por su carrera, junto con episodios de ansiedad, lo llevaron a buscar ayuda profesional y enfrentar un diagnóstico de depresión.

Con una terapia adecuada y el apoyo de su equipo, el cantautor ha logrado reencontrarse con su pasión por la música y su propósito en los escenarios.

En las últimas semanas, se ha especulado que Alejandro Sanz tiene deudas millonarias / Grosby Group y redes sociales

Alejandro Sanz confiesa que tuvo una fuerte crisis emocional

Fue en mayo de este año cuando Alejandro Sanz alarmó a sus seguidores con un mensaje desgarrador en redes sociales: “No estoy bien. No sé si sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, escribió.

Estas palabras resonaron en miles de fanáticos, quienes mostraron su apoyo al artista, comprensivos ante la franqueza de su declaración.

En medio de una gira por España, Sanz confesó públicamente que, aunque el escenario siempre había sido su refugio, esta vez la situación era diferente.

“Estoy trabajando para que se me pase, llegaré a los escenarios y algo dentro de mí me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar, literalmente”, admitió en aquella ocasión.

Alejandro Sanz es una persona muy espléndida con sus hijos / Grosby Group y redes sociales

Alejandro Sanz buscó ayuda para mejor salud mental

En su charla con Chapoy, Sanz explicó que esta crisis de salud mental no fue un evento aislado, sino una acumulación de síntomas que, con el tiempo, afectaron su día a día y su visión de la vida.

“Soy una persona muy optimista, me levanto de muy buen humor, me río muchísimo, me encanta la vida… pero empecé a sentir como que no tenía la misma ilusión por las cosas”, compartió el cantante.

Reconociendo que algo no andaba bien, Sanz decidió buscar ayuda y fue diagnosticado con un principio de depresión. Así comenzó un proceso de tratamiento que incluyó la asistencia de una terapeuta profesional.

“Me diagnosticaron un principio de depresión y empezaron con tratamientos. La verdad es que he tenido una muy buena terapeuta y he trabajado muy duro en ello”, explicó, revelando que incluso estuvo a punto de cancelar la gira en curso.

A pesar de la difícil situación, el escenario terminó siendo una fuente de consuelo y fuerza para Sanz. Aunque llegó a considerar pausar su carrera, con el tiempo se dio cuenta de que su lugar de paz seguía siendo la música.

“Me di cuenta que donde más a gusto me sentía era en el escenario”, confesó. Esta declaración refleja no solo el amor del artista por su oficio, sino la importancia que los conciertos y sus seguidores tienen en su vida.

Alejandro Sanz, quien atraviesa una crisis emocional y financiera, reapareció en el escenario de Pamplona, España. / Instagram: @alejandrosanz

Nueva etapa de salud y bienestar para Alejandro Sanz

La recuperación de Sanz no solo ha sido emocional, sino también física. En redes sociales, Pati Chapoy compartió una imagen junto al artista, quien luce notablemente más delgado y saludable, generando comentarios positivos entre los usuarios.

Durante el programa, la conductora reveló que Sanz decidió buscar ayuda profesional también para perder peso de manera saludable y evitar el temido “efecto rebote”, lo cual ha sido un componente importante en esta etapa de autoconocimiento y bienestar.

Con estas recientes declaraciones, Alejandro Sanz se une a la lista de figuras públicas que comparten abiertamente sus problemas de salud mental, promoviendo la importancia de la terapia y el autocuidado. Sus palabras han sido recibidas con gran empatía y admiración por sus seguidores, quienes continúan apoyándolo en cada paso de su recuperación y crecimiento personal.