¿Qué es el foxy eye?, la cirugía que Kendal Jenner y Bella Hadid utilizaron para realzar su mirada

¿Alguna vez has deseado tener ojos más grandes, rasgados y con una mirada mucho más amplia? Es momento de saber cómo obtenerlo.

La mirada rasgada, felina y sexy se ha convertido en tendencia y es que después de ver a las modelos Bella Hadid y Kendall Jenner portarlo con estilo, ¡ahora todos lo quieren!

Aunque no son las únicas pues otras artistas como Ariana Grande, Kim Kardashian (y todo su clan), JLo o Lily Aldridge también presumen de sus foxy eyes, la pregunta es la misma. ¿Qué tienen los foxy eyes que las vuelven locas?

Para comenzar a entender: ¿Qué son exactamente los foxy eyes? Si has escuchado estas palabras, no hay nada como traducirlas -ojos de zorro- para comprender a qué hacen referencia. Mientras el cat eye busca un look de gato que rasgue la mirada, los foxy eyes buscan rasgar y levantar el ojo. Para conseguir esa sensual mirada de efecto lifting. Puedes recurrir a varios tratamientos.

Hay dos formas populares de lograr el aspecto de los ojos de zorro:

Una es un maquillaje cotidiano, de muy corta duración y que requiere alrededor de 30 minutos dedicados a una aplicación cuidadosa y exigente todos los días.



de muy corta duración y que requiere alrededor de 30 minutos dedicados a una aplicación cuidadosa y exigente todos los días. El segundo es el lifting (levantamiento) foxy eyes , un procedimiento estético completamente indoloro y seguro que dura entre 30 y 40 minutos y le brinda el aspecto de los ojos de zorro durante un periodo de hasta un año.

¿Cómo se realiza el lifting foxy eyes?

El lifting foxy eyes es un levantamiento lateral de cejas con hilos, que da un efecto instantáneo de alargar y subir las cejas y la zona de la sien. Después de la sedación local, el médico inyecta los hilos alrededor de los extremos de las cejas y los levanta cuidadosamente hacia la línea del cabello para crear el efecto de alargar y subir. Los hilos se absorben completamente por el cuerpo del paciente y dejan el efecto deseado de ojos de zorro hasta por un año.

El lifting de hilos es un procedimiento que utiliza suturas solubles para tensar y levantar la piel. En comparación con la cirugía estética, esta es una cirugía menos invasiva que generalmente se puede completar en 45 minutos, sin la necesidad de un bisturí. Los hilos de polidioxano (PDO) utilizan un hilo de sutura de poliéster biodegradable. Son los mejores para rejuvenecer la piel y algunos tipos más nuevos de hilos de lifting son más adecuados para levantar la piel flácida.

¡Todo con precaución!

Al ser una cirugía en tu rostro, y sobre todo en el área de los ojos, es de suma importancia que acudas siempre con un cirujano plástico certificado para el procedimiento de foxy eyes. Es una regla de oro, cada vez que consideras un procedimiento cosmético, acudir con un cirujano plástico que tenga experiencia en esa cirugía en particular. Los resultados de esta cirugía son permanentes, por lo que nunca debes poner tu salud y apariencia en manos de alguien que no sepa lo que está haciendo y esté debidamente acreditado.

De igual manera, acude con un cirujano plástico que en una consulta previa te explique cómo van a lucir los fox eyes de acuerdo con tu rostro y estructura ósea.