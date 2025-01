Bad Bunny se molesta por pregunta sobre su ex, Kendall Jenner ¿Se inspiró en ella para su nuevo álbum?

Bad Bunny continúa dominando las listas de música global con su más reciente álbum ‘Debí rirar más fotos’, un trabajo que ha logrado conectar profundamente con su audiencia luego de que algunos pensaran que su carrera ya estaba en declive desde su último álbum.

De hecho, una vez que sus fans escucharon el disco, comenzaron a preguntarse si sus letras estaban inspiradas en su ex, Kendall Jenner.

Durante una entrevista el 14 de enero, el cantante tuvo que lidiar con una pregunta incómoda relacionada con su vida personal y su relación con la menor de las clan Kardashian, a propósito de su álbum.

Checa: Bad Bunny confirma gira en 2025: México será uno de sus destinos

Bad Bunny y Kendall Jenner terminaron su relación, pero dicen que él le dedicó ‘El club’ / Instagram

¿Kendall Jenner fue la inspiración de Bad Bunny?

En la entrevista en una estación de radio, un miembro de la cabina aprovechó la ocasión para lanzar una pregunta comprometedora sobre el supuesto romance de Bad Bunny con Kendall Jenner.

Y es que específicamente, los fans creen que la canción ‘El club’ podría tratarse sobre ella y ya se han generado especulaciones sobre si la letra es para Kendall.

“La canción de ‘El club’, todo el mundo está especulando a quién se la dedicaste, que si fue a Kendall. ¿Fue que tu ex te rompió el corazón?”, le cuestionó directo al cantante. Ante esta pregunta, la reacción de Bad Bunny intentó mantener la calma, pero su molestia al respecto fue evidente.

Puedes ver: Bad Bunny lanza nuevo tema ‘El club’ y prende las redes; así reaccionan sus seguidores

“tu sabe lo que e Kendall Jenner hay q llorar” 😭😭

pic.twitter.com/UJVCjQ5J76 — san benito (@inbenitowetrust) January 14, 2025

"¡Ay mi madre!… ¡Ave María!… ¿Quién es ese diablo que ni está aquí? Apáguenle el micrófono, baja para acá si tú quieres, que tú estás allá”, bromeó incómodo por la pregunta y sin responderla.

A pesar de su disgusto, Bad Bunny explicó que ha pasado por el desamor en ocasiones y sin duda es algo que le inspira a componer: “A mí me han roto el corazón muchas veces y yo he roto corazones. Todo el mundo ha pasado por eso. Todo el mundo ha pasado por su despecho, y a mí siempre me ha gustado escribir de eso. Yo tengo el privilegio de desahogarme en las canciones y eso me ayudó a sacar cosas de adentro”, dijo.

Bad Bunny y las referencias a Kendall Jenner en ‘El club’

Uno de los sencillos más comentados de ‘Debí tirar más fotos’ ha sido ‘El club’, donde Bad Bunny reflexiona sobre su pasado amoroso, preguntándose “¿Qué estará haciendo mi ex?”.

Por supuesto, la canción ha dado pie a especulaciones sobre si la letra se refiere a Kendall Jenner, con quien el cantante fue vinculado románticamente en 2023. Desde que fueron fotografiados juntos en varias ocasiones, la relación de Bad Bunny y Kendall Jenner ha sido de suma importancia mediática. Sin embargo, de un día para otro, se supo que Kendall estaba saliendo con el actor Timotheé Chalamet y Bad Bunny quedó en el pasado.

Después de la abrupta ruptura, ‘El club’ podría dar luz a los sentimientos de Benito por su relación fallida con la socialité, pero él agregó en sus declaraciones: “La gente tiene el privilegio de escuchar esos sentimientos y lo interpretan de la manera que ellos quieran”.

Mira: Spotify Wrapped 2024: Taylor Swift y Bad Bunny se coronan como los artistas más escuchados del año

Y precisamente, la canción ‘El club’ ha generado un sinfín de interpretaciones, pues en ella, Bad Bunny se pregunta qué estará haciendo su ex, si ha superado la relación y cómo sigue su vida sin él.

Otros dicen que la canción pudo haber estado inspirada en otra de sus ex, Gabriela, con quien estuvo antes de ser famoso.

Rápidamente, la canción ha llegado a ser un himno para aquellos que han sufrido por amor, y aunque algunos fans especulan sobre las posibles referencias a Kendall Jenner, Bad Bunny sigue siendo fiel a su estilo de mantener su vida personal privada y dejar que la gente piense lo que quiera.